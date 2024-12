Cameroun: Décès à Paris de l'artiste camerounaise Koko Ateba

Camer.be apprend à l'instant qu'elle est morte ce jour des suites d'une courte maladie.

L'univers de la musique camerounaise est en deuil . Camer.be apprend ce vendredi 13/12/2024 la mort à Paris de l'artiste Koko Ateba. Elle était auteur compositeur, interprète et soliste, notamment avec plusieurs titres. Elle est décédée au petit matin de ce vendredi.

Artiste éclectique et complète, Koko Ateba grandit à Douala. Ses premiers mentors sont Henri Njoh et Elvis Kemayo. La jeune chanteuse fait ses débuts à l'adolescence au Philanthrope, un club de Yaoundé, le Philanthrope où elle interprète des standards. elle se professionnalise rapidement au contact d'Ambroise Voundi, un ingénieur du son réputé et du musicien Sade Gide. Koko Ateba chante alors dans plusieurs langues, Beti bien sûr mais aussi français, Yoruba et Pidgin (forme de mélange du français et de l'anglais).

En 1982, Koko Ateba interprète la musique du film « L'amour des femmes » du réalisateur suisse Michel Soutter, composée par Patrick Juvet. Suit en 1986 l'album « Talk Talk » où elle s'illustre sur la scène nationale avec des titres comme « Yomeyel Ayop », « Nelson Mandela » ou « Taxi ». Le style épuré des duos piano/voix et sax/voix font merveille et l'installe sur la scène camerounaise.

Deux ans plus tard, sa carrière nationale est brisée net : invitée à la présidence, elle interprète, en compagnie de l'Orchestre National et à la demande du directeur de la soirée Ambroise Mbia, le titre « Atemengue ». Cette chanson qui évoque la stérilité féminine et le vol d'enfant froisse des susceptibilités au sein du pouvoir. La jeune chanteuse est jetée en prison. Elle en sortira deux mois plus tard sur ordre du président.

Koko Ateba quitte très vite le Cameroun, s'installe d'abord au Gabon avant de poser ses valises à Paris où la chance lui sourit en 1990. Christine Bravo , animatrice sur France 2, la sollicite pour le générique de son émission « frou Frou ». La jeune camerounaise reprend pour l'occasion ce grand classique de la chanson française interprété précédemment par Line Renaud et Suzy Delair. Remise en selle par cette promotion inespérée, elle signe la même année le single « Frou frou » suivi de l'album éponyme, « Koko Ateba », sorti en 1993.

Avec sa musique, Koko Ateba a su conquérir les coeurs, tant au Cameroun qu'à létranger. RIP l'artiste.