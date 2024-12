Ile Maurice: Isaya Perrine fait la fierté de son école en décrochant quatre unités

Harcelée et victime de bullying par des élèves de l'école qu'elle fréquente depuis la maternelle, la Pointe aux Sables Government School, Isaya Melana Perrine n'a pourtant jamais laissé ces épreuves la décourager dans ses études. Elle a brillamment décroché ses quatre unités aux examens du Primary Achievement School Certificate (PSAC), un défi qu'elle a relevé haut la main. Un accomplissement qui fait non seulement la fierté de ses parents, mais aussi celle de son enseignante, Hélène Henriot, et de son maître d'école, Keshan Bhokoory.

Des quelque 16 000 candidats qui attendaient avec impatience ce jour officiel, et qui marque la fin de leur cycle d'étude à l'école primaire, la jeune écolière se démarque, selon son entourage, par le difficile parcours qu'elle a dû mener pour en arriver jusque-là. En effet, à seulement 12 ans, Isaya a vécu un enfer en raison de quelques filles qui, depuis la quatrième (NDLR : grade 4), n'ont cessé de la harceler et de s'en prendre à elle. Malgré cela, Isaya n'a cumulé aucune absence cette année. Elle s'est rendue à l'école tous les jours et était même celle qui devait rassurer sa mère à un moment.

Selon l'adolescente, elle a été battue et même agressée par un groupe de filles dont elle était devenue la cible. Elle raconte que, durant le troisième trimestre, elle a atterri au poste de police de la localité en sortant de l'école un après-midi, car ses agresseurs l'attendaient à l'arrêt d'autobus pour lui donner une raclée. La raison : Isaya ne le saura jamais, si ce n'est, dit-elle, par jalousie. Sa mère, Lorette Léopold Perrine, est aux anges. Encore émue, elle se rappelle du nombre de fois où elle a dû quitter son travail pour aller récupérer sa fille à l'école, car celle-ci ne cessait de se faire harceler et d'être agressée par ces autres filles, dont certaines sont des anciennes de l'école, plus âgées qu'Isaya et qui sont déjà au collège.

En arrivant à l'école ce matin, Isaya n'a pu retenir ses larmes. Tous l'attendaient car elle a brillé. «Bravo Isaya tonn pase.» C'est dans les bras de sa maîtresse qu'elle a fondu en larmes. «Mo remersi mo miss. Li pann abandonné mwa zame ek linn krwar dan mwa. Mo dire li mersi pou seki linn fer pou mwa. Li ti al même l'école primaire et même koléz ki monn gagne azordi. Seki mo ti anvi monn gagne, ek se gras a li. Li finn touzour ekout mwa ek soutenir mwa.»

Pour Isaya, c'est le résultat du karma, comme elle le dit elle-même. «Zot ti zalou mwa ek zour mwa. Zot finn batt mwa. Zot inn fer tousala pou nanye, gras a zot monn plis arive.»

Désormais, c'est dans son uniforme de collégienne de Renganaden Seeneevassen SSS que la jeune fille ira affronter sa vie au secondaire.