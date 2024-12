Ile Maurice: Légère baisse du taux de réussite

La République de Maurice a enregistré une légère baisse du taux de réussite au Primary School Achievement Certificate (PSAC) 2024, avec un taux global de 76,66 % contre 77,47 % l'année précédente. Lors d'une conférence de presse tenue hier, le Dr Imteaz Ahsun, Officer-in-Charge du Mauritius Examinations Syndicate (MES), a présenté les résultats détaillés des examens, et a mentionné une baisse générale des performances, notamment en anglais, mathématiques et sciences.

Le taux de réussite pour chaque île est de 76,50 % à Maurice, 79,44 % à Rodrigues et 40 % à Agaléga, contre 77,34 % pour Maurice et 79,77 % pour Rodrigues en 2023. Un total de 13 866 élèves a participé cette année aux examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC), répartis comme suit : 13 117 candidats de Maurice, 749 de Rodrigues et 10 d'Agaléga.

Dans la présentation des résultats, une légère baisse de la performance a également été notée au niveau des matières. La réussite en anglais, par exemple, est passée de 85,40 % en 2023 à 84,31 % cette année. Pour les mathématiques, le taux est de 78,60 %, contre 79,28 % l'année précédente. Le taux de réussite en français a diminué, passant de 88,14 % en 2023 à 87,55 % cette année. En sciences, la baisse est également notable, avec un taux de réussite de 80,42 % en 2024, contre 81,87 % en 2023. Enfin, en histoire et géographie, le taux a chuté de 80,49 % à 76,27%. Cette légère baisse du taux de réussite se retrouve également dans les langues orientales, telles que l'hindi, l'urdu, le marathi, le télougou et l'arabe. Toutefois, une amélioration est observée en tamoul, dont le taux de réussite est passé de 70,60 % en 2023 à 74,03 % cette année. Le taux en chinois a également augmenté, passant de 72,46 % en 2023 à 74,66 % en 2024. En ce qui concerne les statistiques des élèves ayant décroché le «grade 1» dans différentes matières, les résultats sont les suivants : anglais (52,69 %), français (53,73 %), mathématiques (26,41 %), sciences (43,31 %) et histoire et géographie (26,60 %). Quant aux écoles des Zones d'Éducation Prioritaire (ZEP), le taux de réussite y atteint 42,50 %.

Trois options

Il est important de souligner que, cette année, le Conseil des ministres a validé, lors de sa réunion de vendredi dernier, trois options pour les élèves ayant échoué aux examens du PSAC. Ceux-ci auront la possibilité de rattraper leur retard en repassant jusqu'à trois matières principales dans lesquelles ils n'ont pas réussi en décembre 2024, ou de redoubler le PSAC en 2025 dans les écoles où ils ont été admis, avec des cours de rattrapage dispensés par des éducateurs formés, avant de passer l'évaluation du PSAC 2025. Une troisième option consiste à être admis dans un établissement secondaire en 2025 et à suivre un programme axé sur la littératie, la numératie et le développement des compétences. Les cours de rattrapage pour les évaluations de repassage (resit) se dérouleront du 13 au 18 décembre 2024 dans 50 écoles pilotes. Les épreuves auront lieu le jeudi 19, le vendredi 20 et le lundi 23 décembre 2024. Les résultats seront communiqués aux candidats par le Mauritius Examination Syndicate le lundi 6 janvier 2025. Selon l'Officer-in-Charge du MES, 1 331 élèves sont éligibles à ces réévaluations.

Ricaud Auckbur, le Chief Technical Officer du ministère de l'Éducation, a rappelé aux parents que l'enregistrement des collégiens ayant réussi leurs examens se fera le jeudi 19 décembre. Concernant le nouveau Foundational Programme en Literacy & Numeracy, il a précisé que les détails seront communiqués progressivement. Toutefois, le programme sera lancé en 2025, année de transition, et sera mis en place dès janvier. Il prévoit une nouvelle méthode d'évaluation des élèves, visant à renforcer leurs compétences, afin qu'ils soient «fonctionnels» au bout de trois ans, avec la capacité de lire, écrire, compter et poursuivre leur parcours, a-t-il ajouté.

Sollicité, le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a souligné qu'en analysant les résultats du PSAC, il apparaît clairement que, malgré les mesures prises par l'ancien régime pour améliorer le niveau, rien n'a fonctionné. Selon lui, il n'y a pas eu de véritable réforme éducative. Désormais, il sera question de tout repenser et d'apporter de vrais changements, non seulement au niveau secondaire, mais aussi au primaire et même au pré-primaire. «Faut-il revoir les promotions automatiques des élèves, le curriculum, le mode d'enseignement ? Il faut se pencher sur tout. Les résultats actuels montrent qu'on est resté dans le statu quo, malgré l'instauration de mesures comme les support teachers», a-t-il déclaré.

Concernant le Foundational Programme, le ministre a expliqué qu'il travaille actuellement sur tous les aspects de ce projet et qu'une présentation sera faite dans les jours à venir. Toutefois, avant cela, une consultation avec les parties prenantes sera organisée. «Nous voulons préparer l'enfant afin qu'il soit autonome. Nous préparons les jeunes de demain, des humains, pas des robots qui doivent impérativement réussir sur le plan académique, comme l'ancien gouvernement voulait le faire», a-t-il précisé.