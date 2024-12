Soudan: Karim Khan rencontre le procureur de la Cour pénale internationale à La Haye

La Haye — Mawlana Al-Fatih Muhammad Issa Tayfour a affirmé l'engagement du Soudan à parvenir à la responsabilisation et à lutter contre l'impunité, notant que les enquêtes qui ont parcouru un long chemin dans le cadre du Comité National d'Enquête sur les Crimes et les Violations des Droits de l'Homme Droit National et Droit Humanitaire, où des mandats d'arrêt ont été émis et où l'Assemblée générale d'Interpol a été invitée à émettre des notices rouges pour poursuivre les personnes accusées de crimes et d'atrocités commises depuis le 15 avril 2024.

C'etait lors de sa rencontre lundi après-midi 11 décembre, avec M. Karim Ahmed Khan, procureur général de la Cour pénale internationale, au siège de la Cour à La Haye.

Maulana Tayfour a remercié le ministère public pour l'invitation à visiter le tribunal pénal et à réfléchir aux moyens les plus simples de coopérer, en plus d'assister aux dernières séances du procès de l'accusé Ali Muhammad Ali Abdul Rahman, connu sous le nom d'Ali Kushayb.

Pour sa part, le procureur général a remercié la Cour d'avoir répondu à l'invitation, de coopérer avec le ministère public et de faciliter les visites des délégations de la Cour, soulignant l'ouverture de la Cour à toutes les options qui permettraient d'obtenir justice et de renforcer la coopération avec le Soudan et ses organes judiciaires en application du principe de complémentarité.

Au cours de la visite, Son Excellence a également rencontré le représentant du Président de la Cour pénale internationale, le juge Heikal bin Mahfouz, en raison du déplacement du président de la Cour à l'extérieur du pays.

Le juge Heikal est le premier juge arabe de la Cour, qui a salué la visite de la délégation, soulignant l'intérêt de la présidence de la Cour pour les relations avec le Soudan et son désir de les poursuivre dans le cadre du principe de complémentarité et de respect de la souveraineté et de l'indépendance du Soudan, exprimant son appréciation pour la solidité et la longue histoire du système judiciaire soudanais.