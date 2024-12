Tunisie: Au fait du jour - Les grands absents

Nous avons, déjà, abordé ce problème qui se pose au niveau de presque toutes les fédérations nationales sportives. Celui de la direction technique. Depuis que le constat a été fait et entériné, ce poste nous semble devenir hautement plus important. En effet, il n'est plus question de voir toutes les fédérations sportives tenir leurs assemblées générales en l'absence de la loi devant gérer ce sport.

Elle se fait attendre et, par voie de conséquence, nous aurons encore à subir les aléas de ce retard. Tous les observateurs avertis espéraient ce renouvellement censé injecter du sang neuf et des ambitions soufflées par les dernières sorties internationales. Autant dire que «la mission olympique», devant durer quatre ans, n'est plus que de trois.

Et c'est là où intervient le directeur technique national. Que le bureau fédéral soit là ou pas, le volet technique doit être mis à l'abri de tous les éventuels soubresauts.Théoriquement en contact permanent avec ceux qui s'occupent de l'élite ou ceux qui sont en charge de la promotion et de la formation, il veille à appliquer son programme.

Mais où est donc le problème, peut-on se demander?

Il est tout simplement dans les choix et dans la mainmise sur les attributions et prérogatives, effectuée par les présidents de fédérations qui veulent tout faire. Il y a ceux qui n'ont jamais accepté cette incursion et qui sont partis. Et il y a ceux qui ont avalé la couleuvre et sont restés. L'état de santé de la discipline sportive qu'ils dirigent n'est pas au mieux.

La tutelle, habilitée à demander des comptes, devrait réagir. On ne le fait pas, pas assez ou sans conviction.

Comment alors concilier ces exigences et le manque d'initiatives de ces techniciens dont le rôle est primordial pour la bonne marche de n'importe quel sport?