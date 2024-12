Tunisie: Express

Iace: Ouverture prochaine d'un bureau à Tripoli

Le président de l'Iace, Amine Ben Ayed, a annoncé lors de la 38e édition des journées de l'entreprise qui s'est tenue récemment à Sousse, l'ouverture d'un bureau du «think-tank» en Libye. Selon Ben Ayed, cette démarche, entreprise à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de l'Iace, traduit la volonté de cet organisme de renforcer les partenariats entre la Tunisie et les pays voisins, en l'occurrence l'Algérie et la Libye.

«C'est une suite logique. Après 40 ans d'existence, il est temps que nous commencions avec les pays voisins, nos frères libyens et algériens, une nouvelle étape qui va être concrétisée à travers l'ouverture prochaine d'un bureau à Tripoli », a-t-il indiqué dans une déclaration à La Presse.

Il a fait savoir que cette démarche consistera à dupliquer le modèle du «think-tank» et de l'installer à Tripoli, et ce, afin d'enraciner cet esprit de collaboration publique- privée et de fructifier les opportunités tuniso-libyennes et éventuellement tuniso-algériennes.

Ben Ayed a, en outre, mis l'accent sur l'importance de travailler sur cette trilogie sans remettre en cause les partenariats avec le Nord qui vont se poursuivre et être encouragés par cette collaboration régionale. Une collaboration qui consolide, selon ses dires, les marchés des pays frères respectifs, les unit et les rend plus forts.

Ctfci: Cap sur la transition verte

C'est lors d'un séminaire organisé récemment par la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie, sur le thème «Décarbonation et transition durable : Enjeux et perspectives», que le président de la Chambre, Khalil Chaïbi, a dévoilé les actions engagées par la Ctfci pour accompagner les entreprises membres dans leur transition verte.

Ces initiatives se déclinent, selon ses dires, à travers des programmes de sensibilisation et de formation sur l'intégration du principe de durabilité dans les stratégies des entreprises mais aussi des séminaires et ateliers thématiques qui permettent de faire découvrir les outils et les solutions adaptées aux besoins spécifiques des acteurs économiques. Chaïbi a également précisé que la Chambre offre un accompagnement personnalisé aux entreprises, et ce, afin d'identifier les opportunités de financements verts et stimuler des partenariats autour des projets ambitieux en matière de transition énergétique et environnementale.

«La décarbonation et la transition durable ne sont pas uniquement des défis techniques ou économiques, ce sont des impératifs vitaux pour préserver notre planète mais aussi des opportunités stratégiques pour bâtir un développement économique, à la fois durable, compétitif et inclusif», a-t-il conclu.