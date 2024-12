Tunisie: Le CA se prépare pour le match de l'ES Métlaoui - En quête de rebond

David Bettoni doit encore construire l'équipe sur le plan tactique et espérer voir son groupe progresser et rebondir par le jeu, dès dimanche face à l'ESM.

Dimanche, le CA renoue avec la Ligue 1 et croisera l'ES Métlaoui dans le cadre de la 11e journée. Coleader avec le ST, c'est forcément un CA à la relance qui évoluera à Radès, et ce, après avoir concédé sa première défaite de la saison, au Bardo, lors de la ronde précédente.

Deux nuls, trois victoires et une défaite, tous enregistrés sur sa dernière série. Forcément, après le carton infligé à l'AS Soliman, l'euphorie est retombée au Bardo, et au CA de se remettre en selle à présent et surtout réagir ce dimanche à Radès devant son public, à la réception des Miniers. Cependant, en co-chef de meute, le CA doit mieux se comporter face aux gros bras à l'avenir.

En clair, s'il a buté sur le CSS et l'USM, puis a plié face au ST, le CA devra y mettre les ingrédients prochainement contre l'EST et l'ESS, dans le cadre de la dernière ligne droite de la phase aller de L1. Cette saison toutefois, indépendamment des résultats inconstants, les fans peuvent tout de même savourer et même s'enthousiasmer de la marche d'une équipe qui est en tête, contrairement au début des saisons écoulées. Bref, en dépit de quelques réglages à apporter, les supporters ont le droit d'être convaincus d'avoir trouvé une équipe capable de viser très haut.

Pas la peine donc de plonger dans la sinistrose après une défaite. En clair, il est encore trop tôt pour se prononcer et il ne faut donc pas se précipiter. Aujourd'hui, le CA peut compter sur un effectif assez fourni en joueurs de valeur et en doublures. Reste l'alchimie, l'osmose qui doit prendre davantage. Aujourd'hui, le CA a besoin de temps pour mûrir car, volet cohésion, le groupe ne forme qu'une même et seule entité, une fournée qui ne demande qu'à s'épanouir et grandir ensemble.

Il faut dire que l'effectif vaut le détour même s'il n'a pas atteint un pic de performance. Ainsi, en défense, avec Ali Youssef, Ben Abda et accessoirement Bouabid et Bedoui (convalescent) dans l'axe, Didof, Shili, Zaâlouni et Ghrissi sur les flancs, Khélil, Semakula, Kelaleche, Zemzemi et Sghaier au milieu, et plus haut, Ait Malek dans un rôle hybride avec les Eduwo, Hamdi Laâbidi, Khadhraoui, Srarfi et Kinzumbi, le CA peut se targuer d'être bien nanti dans ses trois lignes de jeu. Sauf que pour le match de Métlaoui, Bettoni devra composer sans certains de ses cadres blessés et ménagés probablement pour le derby. Ait Malek, Kizumbi et Ben Abda sont incertains pour le match de dimanche.

Des atouts à faire valoir

Le CA a donc des atouts à faire valoir, mais David Bettoni doit encore construire l'équipe sur le plan tactique et espérer voir son groupe progresser et rebondir par le jeu dès dimanche face à l'ESM.

Le CA a donc juste besoin d'une victoire et d'un bon match, avec de la personnalité et du jeu. Après dix rencontres de L1 cette saison, il doit à présent encore plus avancer dans les performances individuelles comme dans la mentalité. En clair, on ne peut pas dire que les joueurs se battent pas, mais ils alternent avec des matches joués avec un grand coeur et d'autres où l'approche n'est pas parfaite. Bref, les sautes de performance, ça indispose les fans, même si ces derniers doivent comprendre que l'on ne gagne pas à tous les coups en football.

Dimanche donc, une victoire avec la manière ne peut que raviver la flamme de l'enthousiasme. Kizumbi, qui reste incertain après la petite blessure contractée face à Al Nassr Libyen, Ait Malek et Ben Abda absents, Bettoni va disposer d'un effectif assez compétitif malgré les absences. Pourvu qu'il trouve le meilleur onze et le meilleur montage.