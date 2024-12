Maroc: Le Parlement marocain abrite le 'Congrès du Futur' les 17 et 18 décembre à Rabat

Rabat — Le Parlement marocain, avec ses deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers, organise, en collaboration avec la "Fondation des Rencontres du Futur", ainsi que la Chambre des Députés et le Sénat de la République du Chili, la prochaine édition du "Congrès du Futur", les 17 et 18 décembre au siège du Parlement à Rabat.

Un communiqué du Parlement indique que cet événement constituera une occasion d'échanger des points de vue entre parlementaires, responsables gouvernementaux, scientifiques, chercheurs et acteurs clés sur les questions qui concernent l'avenir de l'humanité, ajoutant que la rencontre sera marquée par la participation de parlementaires, de ministres, de responsables et de spécialistes du Maroc et du Chili, ainsi que d'universitaires et d'experts provenant d'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine.

Cette édition abordera plusieurs questions d'actualité, notamment les défis auxquels le monde du futur est confronté, le changement climatique, les migrations internationales, le renforcement de la paix et de la sécurité dans le monde, la sécurité alimentaire, la coopération Nord-Sud, les défis mondiaux en matière de santé, la transition énergétique et ses perspectives, les transformations des relations humaines et des liens sociaux au XXIe siècle, les impacts de l'intelligence artificielle sur l'économie et la société, la promotion de la tolérance et de l'égalité des sexes, ainsi que l'Afrique en tant que continent d'avenir.

L'organisation de cette édition au Royaume du Maroc, pour la première fois dans un pays africain, consacre la position du Royaume en tant que pôle de réflexion scientifique sur les questions intéressant les pays et peuples africains et du Monde arabe, ainsi que dans le domaine de la coopération Sud-Sud.

Elle met également en lumière la position singulière qu'occupe le Royaume, tant en Afrique qu'au sein des communautés et blocs politiques, parlementaires et économiques d'Amérique latine.

Depuis 2011, le Congrès national du Chili organise le "Congrès du Futur" en coopération avec le Gouvernement chilien, à travers les ministères de la Présidence de la République et des Affaires étrangères, l'Académie des sciences du Chili, une vingtaine d'universités, ainsi qu'un ensemble de centres de réflexion, instituts de recherche, institutions et organisations non gouvernementales et établissements publics et privés.

Les éditions précédentes de cet événement, considéré comme l'une des plus importantes rencontres scientifiques en Amérique latine et dans les Caraïbes, se sont distinguées par la participation de nombreux penseurs, scientifiques, chercheurs, artistes et influenceurs du monde entier. Ce congrès attire également l'attention de la communauté scientifique internationale grâce à la participation de plusieurs lauréats du prix Nobel.

Le Congrès du Futur constitue un espace de débat sur les défis et problématiques inscrits à l'agenda international et sur l'avenir de l'humanité. Il s'est développé pour devenir une plateforme de création d'idées susceptibles de soutenir les décisions futures et de concrétiser les solutions pratiques afin de faire face aux grandes transformations auxquelles les sociétés mondiales seront confrontées à l'avenir.