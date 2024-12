Maroc: Chambre des conseillers - Le renforcement des mécanismes de coopération parlementaire au centre d'entretiens maroco-français

Rabat — Le renforcement des mécanismes de coopération parlementaire entre le Maroc et la France a été au centre d'entretiens, vendredi à Rabat, entre Lahcen Haddad, 4ème vice-président de la Chambre des conseillers, et la présidente de l'Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet, en visite de travail au Royaume à la tête d'une importante délégation.

Ces entretiens ont porté notamment sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales dans divers domaines en encourageant toutes les initiatives visant à stimuler les efforts gouvernementaux en la matière, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République française Emmanuel Macron, indique un communiqué de la Chambre.

Lors de cette rencontre, M. Haddad a salué cette visite qui constitue un jalon dans le parcours des relations institutionnelles entre les parlements marocain et français, d'autant plus qu'elle intervient après la visite historique du Président français au Maroc en octobre dernier, qui a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire et l'avenir commun des deux pays amis.

Les relations maroco-françaises dépassent les cadres traditionnels pour constituer un modèle unique dans les relations internationales qui interagit dans un cadre juridique solide et un système intégré d'accords et de traités, a-t-il ajouté.

Le 4ème vice-président de la Chambre des conseillers a, également, jeté la lumière sur l'élan qu'ont connu les relations bilatérales, incarné par la déclaration conjointe signée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français Emmanuel Macron, qui a hissé les relations bilatérales au niveau d'un "partenariat exceptionnel et solide" avec pour objectifs majeurs le renforcement de la coopération politique et stratégique, l'approfondissement de l'intégration économique et sociale, ainsi que le renforcement des liens culturels et humanitaires.

M. Haddad a, ainsi, souligné l'importance pour les deux institutions parlementaires de s'engager dans cette direction future prometteuse en accordant à la dimension parlementaire l'attention qu'elle mérite, en renforçant la coopération, la coordination et les consultations sur tous les dossiers communs et les questions régionales et internationales qui intéressent les deux parties.

Dans ce contexte, il a salué l'important travail accompli par les groupes d'amitié et de coopération des deux pays, en réussissant à instaurer 'une solide tradition de dialogue régulier et d'action commune, notant que la Chambre des conseillers aspire à tenir la cinquième session du Forum parlementaire maroco-français dans les meilleurs délais, afin d'approfondir l'action parlementaire commune et de faire face aux défis auxquels sont confrontés les deux pays, notamment en matière de changement climatique, de développement durable et de promotion de la sécurité et de la stabilité régionales et mondiales.

M. Haddad a, de même, salué les visites de terrain effectuées par les parlementaires français dans les différentes régions du Royaume, notamment les provinces du Sud, où ils sont à même de constater de visu les différents projets structurants que connaissent ces provinces dans divers domaines, faisant d'elles un modèle économique fort et un trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine et l'Europe.

Il s'est, aussi, félicité de la position historique de la France qui reconnaît que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Cette position, qui a été confirmée par le Président français dans son discours devant le Parlement marocain lors de sa visite d'État au Maroc, s'inscrit dans la nouvelle dynamique qui s'est traduite par une reconnaissance internationale croissante du Sahara marocain grâce à la Sage Vision Royale, a-t-il soutenu.

Pour sa part, la présidente de l'Assemblée nationale française s'est réjouie du niveau de la coopération avancé et du partenariat d'exception entre le Maroc et la France, soulignant l'importance particulière de la diplomatie parlementaire en appui et en complément de la diplomatie officielle menée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Président de la République française et les gouvernements des deux pays.

La responsable française a également mis en exergue la place importante qu'occupe le Maroc dans la politique française, compte tenu des liens historiques anciens entre les deux pays et des liens forts dans les domaines économique, humanitaire et culturel, notant en particulier la présence remarquable des entreprises françaises dans le tissu économique national, ainsi que le rôle actif de la communauté marocaine résidant en France, notamment les étudiants et élèves qui sont fortement présents dans les écoles et les universités françaises.

Mme. Braun-Pivet a aussi exprimé son admiration pour les grands progrès réalisés par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au cours des 25 dernières années, ce qui en fait un modèle et une source d'inspiration, notamment dans les domaines de l'industrie aérospatiale, des énergies renouvelables et des technologies d'avenir, en plus de ses réalisations importantes dans la promotion du secteur de la santé, l'universalisation de la couverture médicale et la réforme du système d'éducation et de formation.

Par ailleurs, la responsable française a exprimé sa disposition à échanger les expériences et les expertises en vue d'approfondir la coopération et l'action commune, en exprimant le souhait pour que la prochaine session du Forum parlementaire maroco-français se tienne dans un avenir proche.

Cette rencontre s'est déroulée en présence, notamment, du président du groupe d'amitié parlementaire maroco-français, Mohamed Zidouh, et du directeur des relations extérieures et de la communication, Saad Ghazi.