Maroc: Région de l'Oriental - L'opération de recensement des troupeaux d'ovins et de caprins se déroule dans de bonnes conditions

Oujda — L'opération de recensement des troupeaux d'ovins et de caprins au niveau de la région de l'Oriental, lancée en décembre, se déroule dans de bonnes conditions.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du recensement général du cheptel national au titre de l'année 2024, lancé par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, ainsi que l'Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC), sous le slogan "Notre bétail est la fortune de notre pays", visant à renforcer le secteur agricole, à garantir la sécurité alimentaire, à améliorer la productivité et à assurer la durabilité des ressources animales.

Elle vise à fournir des données actualisées sur le cheptel national d'ovins et caprins, sa composition, sa répartition géographique, ainsi qu'une base de données sur les naissances et la croissance du cheptel, dans la perspective de soutenir la stratégie agricole, en optimisant les politiques relatives aux ressources animales et en préservant les races locales.

Dans une déclaration à la MAP, le chargé du recensement au sein de la direction régionale de l'Agriculture dans la région de l'Oriental, El Hassane Rejmil, a relevé que l'opération de recensement se déroule dans de bonnes conditions, notant que près de 82 enquêteurs ont été mobilisés dans toute la région, dont 10 dans la préfecture d'Oujda-Angad, en vue de garantir le succès de cette opération.

Selon les dernières données, le cheptel ovin et caprin au niveau de l'Oriental, compte près de 3,5 millions de têtes, dont 350.000 au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad, a-t-il poursuivi, soulignant que le nombre d'éleveurs est estimé à 60.000 au niveau de la région, dont 5.500 dans la préfecture d'Oujda-Angad.

Et d'ajouter que cette opération permettra un meilleur ciblage des programmes et projets futurs, visant à développer le secteur des petits ruminants et à répondre aux besoins des éleveurs.

Pour sa part, l'enquêteur en charge du recensement dans la commune rurale de Mestferki (préfecture d'Oujda-Angad), Bouchaib Karkar, a indiqué que cette opération permettra de disposer de données actualisées sur le cheptel, de mesurer l'impact des années successives de sécheresse sur ce dernier, et de prendre les mesures nécessaires pour soutenir les éleveurs et préserver le cheptel national.

Pour sa part, Mohamed Aissaoui, éleveur d'ovins dans le douar de Khrarka (commune de Mestferki), a exprimé l'espoir que cette initiative puisse aider les autorités compétentes à concevoir et à mettre en oeuvre des projets de développement visant à atténuer les effets de la sécheresse, qui dure depuis près de sept ans, et à appuyer les efforts des éleveurs pour développer le secteur et protéger le cheptel.

Les intervenants ne ménagent aucun effort pour garantir la réussite de cette opération, encadrée par des observateurs régionaux et provinciaux, en coordination avec les autorités locales, et qui consiste à collecter des données sur le nombre, les races, les catégories, le sexe, l'âge et la répartition géographique des ovins et des caprins grâce à des formules spécifiques.