Maroc: Le Parlement marocain participe à une table ronde sur les défis de la migration dans la région de la Méditerranée

Rabat — L'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM) a organisé, jeudi en visioconférence, une table ronde sur le thème "Défis de la migration et moyens de renforcer la coopération entre les deux rives de la Méditerranée pour surmonter efficacement les obstacles existants".

Ont participé à cette table ronde la présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques, des affaires de la migration et des MRE à la Chambre des Représentants, Salma Benaziz, et le président de la Commission pour la promotion de la qualité de la vie, les échanges entre les sociétés civiles et la culture de l'AP-UpM, membre du Groupe istiqlalien à la Chambre des Conseillers, Mohamed Zidouh, indique un communiqué du Parlement.

A cette occasion, Mme Benaziz a mis en avant le caractère pionnier de l'expérience marocaine en matière de migration, soulignant que le Maroc est l'un des premiers pays à avoir adopté une politique solidaire authentique pour accueillir les migrants, dans le cadre du respect des droits de l'Homme et de la dignité des migrants.

Elle a également indiqué que la question de la migration pose plusieurs défis, notamment ceux liés à la dimension humanitaire, à l'intégration, à la politique étrangère, à la gouvernance, ainsi qu'aux défis économiques, culturels et sociaux.

Mme Benaziz a, en outre, mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération régionale et internationale pour résoudre les crises découlant de la migration, afin de garantir la sécurité et la stabilité dans la région méditerranéenne, et promouvoir le dialogue et la concertation entre les pays des deux rives de la Méditerranée pour trouver des solutions durables aux problématiques migratoires, appelant à la mise en place d'un cadre de gouvernance méditerranéenne de la migration et à l'adoption d'une approche fondée sur la justice, les droits et la solidarité.

Pour sa part, M. Zidouh a passé en revue les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour consolider la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel et du Sahara, mettant en lumière, à cet égard, l'Initiative Royale Atlantique qui permet aux pays africains d'accéder à l'océan Atlantique, ainsi que les investissements orientés vers le développement sur le continent.

Il a souligné l'importance d'améliorer les opportunités économiques locales, de renforcer l'éducation et la formation professionnelle, ainsi que de consolider la coordination entre les pays pour contrôler les frontières, lutter contre la migration irrégulière, concrétiser des programmes d'intégration pour les migrants et encourager les investissements internationaux ciblés, ajoutant que la réduction de la migration irrégulière nécessite l'organisation des campagnes de sensibilisation sur les risques liés à ce phénomène, de faire face aux effets des changements climatiques et de promouvoir la coordination entre les gouvernements, les partenaires internationaux et les acteurs locaux.

Les interventions des participants à cette table ronde ont porté sur plusieurs recommandations visant principalement à placer les questions de sécurité et de stabilité au coeur des priorités, l'importance de travailler à la recherche des solutions durables aux conflits régionaux, à réaliser le développement économique en Afrique, à aborder les problématiques migratoires dans une perspective de droits de l'Homme et à renforcer la coopération et l'échange d'expériences entre les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée pour trouver des solutions efficaces aux défis posés par la migration, tout en encourageant les investissements et en créant des opportunités d'emploi.

Les recommandations issues de cette table ronde seront incluses dans le rapport qui sera présenté lors du forum "Parlements du Sud", organisé par la présidence espagnole de l'AP-UpM, du 26 au 28 janvier 2025 à Lanzarote, dans les Îles Canaries.