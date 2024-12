Maroc: Dialogues Atlantiques - L'éducation, levier fondamental pour renforcer la démocratie (Panélistes)

Rabat — L'éducation constitue un levier fondamental pour renforcer la démocratie, dont les valeurs sont aujourd'hui "menacées", ont soutenu, vendredi à Rabat, des panélistes lors de la deuxième journée de la 13è édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South (PCNS) "The Atlantic Dialogues".

Lors d'un panel sous le thème "La démocratie sur le fil du rasoir: l'année électorale dans l'Atlantique élargi", les participants ont noté que l'éducation est un vecteur essentiel pour renforcer la démocratie qui connaît actuellement une certaine fragilité, à travers la formation de citoyens engagés, capables de défendre les valeurs démocratiques et de favoriser la cohésion sociale dans un contexte de fragilité institutionnelle.

S'exprimant à cette occasion, la présidente de l'association "France Terre d'Asile", Najat Vallaud-Belkacem, a souligné le lien essentiel entre éducation et démocratie, affirmant que la démocratie fait actuellement face à différentes problématiques.

Selon elle, l'école a pour mission d'émanciper les élèves et de développer leur esprit critique. Elle a également plaidé pour une "mixité sociale" au sein des établissements scolaires afin de permettre aux élèves de toutes catégories sociales de vivre l'expérience de l'altérité et d'apprendre à vivre ensemble.

L'ancienne ministre française de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a, par ailleurs, fait valoir que les démocraties doivent être capables d'apporter des réponses aux protestations légitimes.

Pour sa part, l'ancien Premier ministre guinéen, Mohamed Beavogui, a évoqué la fragilité des démocraties, soulignant que de nombreuses démocraties ont su trouver les moyens de rester résilientes grâce à une éducation réussie des populations.

Selon lui, la fragilité des démocraties s'explique par l'incapacité des gouvernements à répondre de manière constante aux besoins de leurs citoyens, ce qui engendre une insatisfaction croissante au sein des populations.

Afin de surmonter ces défis, M. Beavogui a appelé à une introspection collective et à tirer des enseignements en se tournant vers les pays voisins.

De son côté, l'ancien ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Portas, a décrit la démocratie comme étant un système et la liberté comme étant une valeur fondamentale qu'il est impératif de protéger, notamment les libertés personnelles et civiques, ce qui passe par une éducation de qualité.

Il a également mis en garde contre la crise profonde que traversent les institutions, exacerbée par les transformations apportées par la démocratie digitale, ce qui fragilise la démocratie représentative et intensifie les menaces pesant sur les libertés.

Selon lui, l'éducation joue un rôle clé pour relever ces défis, en préparant les citoyens à s'adapter à un monde marqué par plusieurs changements, ainsi que des tensions croissantes. Elle est également essentielle en ce qu'elle cultive la tolérance et encourage l'acceptation de la différence, des qualités indispensables pour préserver la cohésion sociale.

L'édition 2024 des "Atlantic Dialogues" (12-14 décembre) porte sur une variété de sujets d'ordre économique et géopolitique, reflétant les mutations d'un Atlantique élargi et mieux intégré, à travers des panels, des tables rondes et d'autres sessions collaboratives.

Les débats s'articulent, notamment, autour de la diplomatie culturelle, le paradigme de la sécurité régionale, les infrastructures intelligentes et la régulation de l'intelligence artificielle, ainsi que d'autres enjeux mondiaux.