Sénégal: Vaccinopole de l'Institut Pasteur - Le président Faye invite à poursuivre l'élan de solidarité scientifique

Diamniadio — Le président Bassirou Diomaye Faye qui a visité, vendredi, le vaccinopole de l'Institut Pasteur à Diamniadio, a invité les équipes qui ont contribué à la réalisation de ce projet ambitieux, à poursuivre cet élan de solidarité scientifique et de coopération internationale afin de bâtir »un avenir où les défis seront des opportunités ».

»Vous êtes les architectes de cette nouvelle ère de la santé publique au Sénégal et en Afrique. Je vous invite à poursuivre cet élan de solidarité scientifique et de coopération internationale. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir. Un avenir où les défis de santé ne seront plus un fardeau, un fardeau insurmontable, mais une opportunité de progrès et de bien-être pour tous", a déclaré le chef de l'Etat en visite au vaccinopole de l'Institut Pasteur de Dakar à Diamniadio.

Il a ajouté que »le chemin reste long », mais »les progrès réalisés jusqu'ici nous encouragent à aller de l'avant ».

Selon lui, »le vaccinopole de Dakar n'est pas seulement un investissement pour le Sénégal, il l'est aussi pour l'Afrique et pour toute l'humanité parce que nous avons nos destins sanitaires liés ».

Il a relevé que si l'Afrique a »fait des progrès considérables ces dernières décennies », le continent »reste encore largement dépendant des importations pour ses besoins en médicaments, en tests de diagnostic et surtout en vaccins ».

A ce propos, il a rappelé qu"à l'heure actuelle, l'Afrique ne produit que 1% de ses vaccins,5% de ses tests de diagnostic et 30% de ses médicaments.

Ce constat a poussé le gouvernement du Sénégal à initier un ambitieux programme de souveraineté sanitaire et pharmaceutique, a t-il indiqué.

Il a précisé que le programme vise à permettre au pays de couvrir d'ici 2035 au moins 50% de ses besoins en vaccins et médicaments par une production locale.

»Le vaccinopole, un investissement pour l'avenir de la santé en Afrique »

Le chef de l'Etat a relevé également que ce programme s'inscrit dans le cadre de l'ambition plus large de l'Union africaine et de l'Africa CDC qui vise à atteindre 60% de production de vaccins en Afrique d'ici 2040.

Selon lui, »le vaccinopole de Diamniadio est au coeur de cette vision ».

De l'avis du chef de l'Etat, il représente un investissement "stratégique" pour l'avenir de la santé en Afrique et fait partie intégrante de la stratégie pour »la construction d'un Sénégal juste, souverain, prospère fondée sur la promotion de la science, de la technologie de l'innovation et de l'excellence ».

Il s'inscrit également dans le cadre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 devant contribuer à développer un capital humain de qualité et une équité sociale à travers la couverture sanitaire universelle qui passe par la souveraineté pharmaceutique et vaccinale, a t-il soutenu.

»Grâce à cette plateforme technologique de pointe, ce vaccinopole sera capable de produire jusqu'à 300 millions de doses de vaccins par an » pour pourvoir les besoins en santé publique, et ce, non seulement pour le Sénégal, mais également pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et au-delà », s'est félicité le président Faye.

Cette vision de souveraineté sanitaire portée par l'Institut Pasteur de Dakar et ses partenaires repose sur une collaboration régionale et internationale sans précédent.