Sénégal: À la tête des Lions, Pape Thiaw, une préférence de l'expertise locale pour d'autres sacres

Dakar — Formé à l'ASC Yeggo (Dakar), le Sénégalais Pape Bouna Thiaw est devenu, à 43 ans, le 25e entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal de football depuis le passage, en 1960, de Raoul Diagne comme premier technicien sur le banc des Lions.

Pape Bouna Thiaw succède à Aliou Cissé remercié le 2 octobre 2024, ouvrant l'aube d'un nouveau chapitre en équipe nationale du Sénégal de football.

A 43 ans, l'un des membres de la glorieuse équipe du Sénégal de 2002 aura la lourde tâche de succéder à Aliou Cissé vainqueur de la CAN 2021 au Cameroun, après avoir atteint la finale de l'édition 2019 en Egypte.

Figure de proue de la liste d'entraîneurs locaux ayant été à la tête de la sélection nationale, Cissé en poste depuis 2015, a participé à la Coupe du monde 2018 en Russie, lors de laquelle le Sénégal avait été éliminé dès le premier tour. Il a ensuite qualifié les Lions pour la deuxième Coupe du monde au Qatar. L'équipe avait été éliminée en huitièmes de finale de cette édition par l'Angleterre.

D'intérimaire à titulaire

Le 4 octobre 2024, Pape Bouna Thiaw est nommé coach par intérim pour diriger les Lions du Sénégal dans les éliminatoires de la CAN 2025, après la décision du ministère des Sports de ne pas approuver le renouvellement pour un an du contrat du sélectionneur Aliou Cissé.

La Fédération sénégalaise de football, après avoir marqué son regret suite à cette décision de la tutelle, estimant que ce dernier a obtenu de bons résultats, a précisé qu'elle comptait "privilégier l'expertise locale" pour trouver un sélectionneur national en remplacement d'Aliou Cissé.

L'ancien attaquant aux 16 sélections et cinq buts avec le Sénégal devenait de facto l'un des grands favoris à ce poste, même si plusieurs autres noms de prétendants sénégalais d'ici et d'ailleurs ont circulé. Le Leadership et la philosophie de jeu du vainqueur du Championnat d'Afrique des nations avec le Sénégal en 2022 avait déjà tapé dans l'oeil des dirigeants du football.

"Ma période d'entraîneur par intérim s'arrête, après ce match. Je laisse la tutelle décider. Je reste à la disposition de la Fédération sénégalaise de football", avait-il déclaré, avec humilité au terme de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 jouée au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, le 19 novembre 2024.

Des adieux aux airs de triomphe, puisque le technicien a réussi sa mission de qualifier le Sénégal à la CAN 2025 et de terminer premier du groupe L, avec 16 points.

Son parcours remarquable, lors de ces éliminatoires de la CAN 2025 (quatre matchs, quatre victoires, zéro but encaissé et huit marqués) ont, à la fin, convaincu les plus sceptiques pour qui désormais, le quart de finaliste de la Coupe du monde 2002 avec le Sénégal dispose d'arguments valables pour ouvrir une nouvelle ère du football national.

"C'est un entraîneur technique qui connait les différents échelons de la sélection"

Certains techniciens, des amateurs du football et des médias sénégalais considèrent que sa stratégie de jeu a amélioré les performances de l'équipe.

"La manière de jouer et la philosophie de l'équipe sont restées les mêmes. Cependant, l'équipe est beaucoup plus en place au niveau de ses déplacements et des mouvements sans et avec le ballon", avait relevé l'entraîneur de l'équipe de football du Burundi, Patrick Sangwa Mayani, à la fin du match de la dernière journée des éliminatoires, contre le Sénégal à Diamniadio.

Beaucoup d'autres étaient favorables à son maintien à la tête de la sélection nationale, arguant que l'ancien attaquant connaissait déjà l'équipe et les joueurs pour avoir été premier entraîneur adjoint du sélectionneur Aliou Cissé et entraîneur de l'équipe nationale locale du Sénégal, championne d'Afrique en titre.

"Pape Thiaw a montré en un laps de temps que c'est quelqu'un qui peut diriger la sélection. Il a beaucoup d'avance par rapport à d'autres candidats du fait qu'il a été déjà dans le championnat local. Il connait le football sénégalais. Il a été avec Joseph Koto au tournoi du Conseil des associations de football en Afrique australe (COSAFA). Il connait les équipes nationales. Il a montré que s'il est bien entouré, il peut faire de bons résultats", a soutenu Cheikh Gueye, entraîneur sénégalais du club de football béninois du Loto-Popo FC.

Selon le technicien, champion du Sénégal avec le Teungueth FC (2023-2024), Pape Thiaw a beaucoup "de capacité techniques et tactiques". "Il sait prendre des décisions. Lors du CHAN, il avait pris des décisions auxquelles personne ne s'attendait avec le changement de gardien. C'est un entraîneur qui fait de très bons changements et qui a une belle vision du jeu. Et les joueurs le connaissent", a ajouté Gueye.

"Notre coach est très qualifié. Il sait ce qu'il fait. Il fait un bon travail. Ce n'est pas un coach par intérim, c'est un coach tout simplement. Nous allons continuer à travailler avec lui et le soutenir", avait dit, après le match Sénégal-Burundi à Diamniadio, le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly.

Le défenseur de l'équipe saoudienne d'Al-Hilal et plusieurs autres joueurs de la sélection avaient marqué leur soutien à Pape Thiaw.

"Il a apporté beaucoup de sérénité dans le groupe qu'il connaissait déjà. Nous l'apprécions beaucoup et nous voulons bien faire pour lui. Nous allons préparer les matchs de mars (éliminatoires de la Coupe du monde 2026) pour remporter les six points", avait également réagi le défenseur Abdou Diallo.

"Premier sénégalais à avoir joué la Liga"

Formé à l'ASC Yeggo (Sénégal) en 1997, Pape Thiaw a quitté le Sénégal à l'âge de 17 ans pour rejoindre l'AS Saint-Etienne (France). Il démarre en 1998 une carrière professionnelle internationale avec les Verts. Thiaw remporte, la même année, la Coupe Gambardella, une compétition organisée par la Fédération française de football (FFF) et réservée aux équipes des moins de 18 ans.

Il est champion de la Ligue 2 avec Saint-Etienne, en 1999. En trente matchs, il inscrit six buts pour le club français.

"J'ai été prêté à Istres Football club (1999-2000) pour une année parce qu'il disait que j'étais extracommunautaire. Ensuite, j'ai rejoint Lausanne-Sport en Suisse (2000-2002). J'ai joué la Coupe de l'UEFA avec le club. Nous avons gagné quelques titres. J'ai fait un bref passage à Dynamo Moscou (Russie) et au Strasbourg (France) en 2002. J'ai également remporté la Ligue 2 française avec le club", a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes, il y a quatre ans.

Dans la confédération helvétique, il inscrira 15 buts en trente-neuf rencontres.

Le choix de la patrie

Ses belles performances ont séduit la Suisse qui voulait enrôler le longiligne attaquant sénégalais qui a préféré faire le choix de la patrie plutôt que le Cervin. "Ils voulaient m'offrir la nationalité, mais j'ai choisi mon pays", a-t-il dit se rappelant du rôle important joué par feu Pape Diouf, son agent pour qu'il intègre la tanière.

L'année suivante, Pape Thiaw rejoint le club français de Metz pour une saison, avant de s'engager pour le club espagnol de Deportivo Alavés, de 2003 à 2007. En cinquante-une rencontres, il est auteur de quinze buts.

En janvier 2008, le natif de Dakar signe un contrat de six mois avec l'US Créteil (France), en National.

"Après une très grave et longue blessure, je suis rentré au pays pour jouer avec Niarry Tally (Dakar). Nous avons remporté le premier trophée national. Je suis retourné à l'Ile de la Réunion pour quatre autres années. J'ai eu la chance d'être le premier sénégalais à avoir joué la Liga. En 2014, je suis retourné en France pour passer mes diplômes d'entraîneur", a-t-il expliqué.

Reconverti entraîneur, il arrive à Niarry Tally en décembre 2018, en tant que coach. Trois ans après, il est limogé pour insuffisance de résultats. En 2022, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale locale.

Pour sa première, Pape Thiaw a réussi le coup du maître en offrant à la sélection nationale, son premier titre de champion d'Afrique des nations de football, en 2022. Cerise sur le gâteau, il est désigné meilleur entraîneur du tournoi.

Invité de l'édition 2022 du Conseil des associations de football en Afrique australe (COSAFA), Il termine à la troisième place, avec l'équipe du Sénégal.

Pape Thiaw est l'auteur de la talonnade magnifique, sur le but en or de Henry Camara à la 104e mn, contre la Suède, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon.

Le Sénégal a marqué l'histoire du football africain en décrochant une qualification historique en quart de finale d'un Mondial, mais aussi en inscrivant le deuxième but en or de toute l'histoire de la Coupe du monde, avant sa suppression en 2004.

"Quand les Sénégalais me voient, ils pensent à cette talonnade. Je remercie Henry Camara qui a marqué le but sur l'action, sinon on ne parlerait jamais de ce geste", a-t-il dit, évoquant le match Namibie-Sénégal des éliminatoires de la Coupe du monde 2002 à Windhoek, comme étant son plus beau souvenir avec les Lions.

Le Sénégal s'était imposé, 5-0 dont un doublé de Pape Thiaw et une passe décisive sur le but d'El Hadji Diouf. "J'étais titulaire. Je n'oublierais jamais ce moment. J'ai contribué à faire qualifier le Sénégal à sa première Coupe du monde", a-t-il déclaré, le regard empreint d'émotions.

Un adepte du jeu de position et de possession

Discipliné sur le banc et en dehors du terrain, le 16e entraîneur local de l'équipe nationale du Sénégal, est connu pour sa disponibilité, sa simplicité, son calme, sa sérénité mais surtout son sourire aimable et sa courtoisie envers son interlocuteur. Mais ce qui retient le plus l'attention, ce sont les mots et le geste toujours agréables pour l'adversaire.

C'est cette attitude de l'homme qui se reflète dans son style de jeu et sa vision du football qui se veut le plus tactique et organisé possible. »J'ai parlé aux joueurs de mon projet de jeu qui se base sur le jeu offensif. En cas de perte du ballon, il faut [le] récupérer et pousser l'adversaire à faire des erreurs », avait réagi l'entraîneur de football sénégalais, après le match Sénégal-Malawi de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Sa belle lecture du jeu sur le banc a aussi été d'un grand atout pour l'équipe. Ce qui lui a permis d'apporter les changements adéquats, chaque fois que l'équipe était en difficulté.

En atteste, l'entrée en jeu du milieu de terrain Habib Diarra, à la place d'Ismaila Sarr, à la 64e mn du match de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2025, contre le Burkina Faso, décisif pour la première place du groupe.

Le jeune capitaine de Strasbourg (France) va inscrire le but victorieux à la 83e mn, sur une superbe frappe lointaine. Titularisé, cette fois-ci, lors de la dernière journée. Il inscrit un doublé et donne la victoire au Sénégal contre le Burundi.