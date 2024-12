Congo-Kinshasa: Le pays adhère au Géoportail pour la gestion durable de son territoire

La Première ministre Judith Suminwa a lancé, jeudi 12 décembre à Kinshasa, le processus d'adhésion de la RDC au Géoportail, outil clé pour la gestion moderne et transparente du territoire national.

Ce projet visionnaire, selon Judith Suminwa Tuluka, marque une avancée majeure dans l'utilisation des technologies géospatiales pour la gestion durable du territoire national.

Pour la Cheffe du Gouvernement, ce projet est une priorité accordée par le Chef de l'État au développement durable, en faveur de la prospérité et de l'avenir des Congolais.

« Nous voulons aménager notre territoire de façon durable, en harmonie avec la nature et les besoins des communautés. Ce projet ambitieux contribuera à la construction de la RDC plus résiliente et plus prospère », a fait savoir Judith Suminwa.

Pour sa part, le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando, cet outil constitue également une réponse aux défis liés à l'aménagement du territoire.

« C'est la problématique d'abord de la mise en oeuvre de tous les outils de planification. Vous avez l'aménagement dans le processus de la réforme. Nous sommes appelés à doter le pays du schéma national d'aménagement du territoire. Ce schéma est un master plan pour l'organisation des personnes et des activités sur l'ensemble du territoire », a-t-il souligné.

Le conseiller focal pays à l'Organisation internationale d'observation (GEO) de la Terre estime qu'avec l'adhésion au Géoportail, la RDC gagne en termes d'accès à des informations qui jusque-là coutait extrêmement chères.

Selon lui, après avoir les données géospatiales, la RDC pourra grâce à ce système qui sera mis en place, avoir accès à des donnes de façon gratuite.

La RDC a adhéré au GEO, l'organisation internationale d'observation de la Terre réunissant 116 pays et 156 organisations gouvernementales, dans le but de mieux répondre aux défis majeurs tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, la sécurité alimentaire et bien d'autres.