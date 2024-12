Maroc: L'héritage culturel de Tanger célébré au musée Villa Harris

Tanger — Le musée Villa Harris de Tanger a accueilli, jeudi soir, un événement culturel sous le thème "L'héritage culturel de Tanger au monde", réunissant des artistes et des personnalités du monde de l'art et de la culture, du Maroc et d'Espagne.

Organisé par l'association "Art et culture sans frontières" au Maroc et la fondation ACWB en Espagne, avec le soutien de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cet événement célèbre les relations historiques et culturelles profondes entre le Maroc et l'Espagne.

S'exprimant à cette occasion, la présidente de l'association "Art et culture sans frontières", Soumaya Akbib a indiqué qu'il s'agit du premier événement de l'association tenu au Maroc, avec la vision de promouvoir l'art et la culture comme pont de communication entre les peuples.

Cet événement se veut une célébration collective de la ville de Tanger, a-t-elle expliqué, notant que le musée Villa Harris, site distinctif du XIXe siècle alliant architecture historique et art moderne, a été choisi pour abriter cette manifestation culturelle, étant un symbole de la fusion entre passé et présent.

Elle a, par ailleurs, noté que la ville de Tanger a été choisie au pour cet événement en raison de sa situation géographique stratégique, relevant que la ville du détroit est un symbole de rencontres et de dialogue entre les civilisations, ce qui en fait le lieu idéal pour célébrer le lien entre les peuples et entre les générations qui ont précédé et celles qui suivront.

Pour sa part, le duc de Séville, Francisco de Borbón, vice-président de la fondation ACWB en Espagne, a salué la "transformation impressionnante" qu'a connue la ville de Tanger durant les dernières années.

La ville de Tanger est donc le meilleur lieu pour accueillir cette manifestation culturelle, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de la Fondation ACWB visant à renforcer les relations entre l'Espagne et le monde arabe, notamment le Maroc, à travers la culture, a souligné le duc de Séville.

L'événement a été marqué par un hommage à plusieurs figures ayant contribué au renforcement des relations culturelles entre le Maroc et l'Espagne, notamment l'experte mondiale en art, Marie-France Laloi Massart, la présidente de l'Institut international de la santé et des habitudes saines, Soña Fernandez-Duran Thiebaut, pour son soutien constant aux initiatives sociales et culturelles, ainsi que l'artiste marocaine Asmae Lamnawar, pour ses réalisations artistiques et culturelles.

Sont également prévus dans le cadre de cet événement, des débats et des discussions réunissant des experts pour aborder des thématiques clés telles que le rôle de la culture dans le développement, les relations maroco-espagnoles, et l'impact du patrimoine sur l'art contemporain.