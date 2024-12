Afrique: Renforcement du partenariat économique entre le Maroc et la Zambie

Laâyoune — Le partenariat économique liant le Maroc à la Zambie a occupé une place importante dans les travaux de la session inaugurale de la Commission Mixte de Coopération (CMC) qui s'est tenue, vendredi à Laâyoune, sous la coprésidence des ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Bien que géographiquement distants, le Maroc et la Zambie - troisième économie d'Afrique australe avec un PIB de 28 milliards de dollars en 2023- sont engagés à raffermir leurs relations économiques, particulièrement au vu de leur complémentarité économique et leurs potentiels combinés et celui encore inexploité.

En effet, l'engagement à hisser le partenariat économique maroco-zambien à un niveau qu'il mérite, comme réitéré à la toute première CMC Maroc-Zambie, s'inscrit tant dans les appels répétés du milieu des affaires et des opérateurs économiques des deux pays, que dans la Vision souhaitée au plus haut niveau par les deux Chefs d'Etat, SM le Roi Mohammed VI et son Excellence le Président Hakainde Hichilema.

Cet engagement s'est reflété, dès la première heure, à travers la Visite Royale effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du 19 au 23 février 2017 en Zambie, lors de laquelle pas moins de 19 accords de partenariat gouvernemental et économique ont été signés.

Ces accords portant sur un large éventail de domaines tels que les services aériens, la protection des investissements, les finances, les assurances, l'éducation, la formation, le tourisme, l'agriculture, la technologie, l'industrie, les mines et les énergies renouvelables, constituent un cadre juridique approprié pour structurer une coopération fructueuse entre les gouvernements des deux pays ainsi qu'entre leurs opérateurs privés.

Il n'est pas fortuit que la dimension économique occupe aujourd'hui une part importante au sein du cadre juridique bilatéral, qui comprend d'importants accords de coopération régissant la coopération économique bilatérale maroco-zambienne, dont un mémorandum d'entente pour la mise en place d'un Conseil d'affaires, un accord sur l'encouragement et la protection des investissements, ainsi qu'un accord-cadre général de coopération économique, scientifique technique et culturelle.

Ce groupe d'instruments bilatéraux visant à promouvoir et à fluidifier les échanges économiques bilatéraux a été davantage étoffé, ce vendredi, à l'occasion de cette 1ère CMC tenue à Laâyoune, qui a connu la signature de 7 nouveaux accords de coopération, dont un MoU institutionnel entre l'AMDIE et son homologue zambienne.

Il s'agit d'un important arsenal juridique car le volume des échanges commerciaux et des investissements directs reste en deçà des potentialités des deux pays, ce qui constitue une opportunité pour identifier les complémentarités et les synergies qui permettront de dynamiser les échanges commerciaux entre le Maroc et la Zambie, en particulier dans le contexte de la mise en oeuvre de la ZLECAF.

Les deux parties ont également signé, à cette occasion, un MoU entre le ministère de la Justice du Royaume du Maroc et son homologue de la République de Zambie, un MoU relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique ainsi qu'un MoU sur la coopération dans le domaine du tourisme.

Elles ont aussi signé un MoU relatif à la coopération dans le domaine des mines, de la géologie et des hydrocarbures, un accord de coopération dans le domaine de la formation professionnelle et un accord-cadre de coopération en matière d'octroi de bourses d'études académiques et de programmes de renforcement des capacités et d'échange d'expertises.

Cette Commission mixte de coopération a été également sanctionnée par la signature d'un Communiqué conjoint et d'un PV de cette réunion.

La 1ère CMC Maroc-Zambie, qui s'ouvre sous les meilleurs auspices de renforcement du partenariat bilatéral, a ainsi marqué la volonté des deux pays de hisser leur coopération économique au niveau de leurs excellentes relations bilatérales, pour le bénéfice des deux peuples.

Dans cette optique et dans la continuité des efforts menés au plus haut niveau des deux Etats, le Maroc et la Zambie sont aujourd'hui liés par une robuste Feuille de route (FDR) de coopération, couvrant la période 2023 à 2025 et qui a permis de progresser de manière soutenue dans la réalisation des objectifs de renforcement de la coopération économique bilatérale, en cette période de mi-parcours de la FDR.

Une semaine de promotion économique de la Zambie au Maroc a été lancée dans le cadre de cette FDR, le 21 juin 2024 à Rabat, en vue de promouvoir le potentiel économique de la Zambie au Royaume dans divers secteurs d'activité.

Plusieurs rencontres à Rabat, Casablanca et Laâyoune ont été, par ailleurs, organisées au profit d'une délégation économique zambienne avec des établissements publics, des opérateurs économiques privés, la Confédération générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et les fédérations sectorielles, dans le but de promouvoir le développement de partenariats d'affaires gagnant-gagnant entre les opérateurs marocains et leurs homologues zambiens.