Afrique: Agadir - Coup d'envoi de la 7ème édition du Festival international de la caricature du continent

Agadir — Le coup d'envoi de la 7ème édition du Festival international de la caricature en Afrique (FICA) et du concours international de la caricature Maroc, a été donné jeudi soir à Agadir.

Organisé à l'initiative de l'Association Atlas de la Caricature (AAC) et l'hebdomadaire "le Canard Libéré", sous le thème "Sécurité alimentaire: le monde a faim de grandes résolutions", cet événement connait la participation de plus de 411 dessinateurs venus du monde entier, dont 30 issus du Maroc, avec plus de 1.200 oeuvres dédiées à la thématique de la sécurité alimentaire.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation a été marquée notamment par l'inauguration d'une exposition permanente des caricatures, outre un vibrant hommage rendu au caricaturiste marocain Nourdine Bennani, en reconnaissance à sa contribution à l'enrichissement du dessin de presse et globalement du champ culturel et médiatique national.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Festival, Naji Benaji a souligné que cette manifestation dont le Portugal est l'invité d'honneur cette année, vise à promouvoir l'art de la caricature et le dessin de presse comme moyens d'expression.

Cette édition aborde le thème de la sécurité alimentaire vu l'importance vitale de cette question à la lumière notamment des défis liés au phénomène des changements climatiques ainsi que les conflits armés à travers le monde, a-t-il précisé.

Au menu de cette manifestation initiée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, figurent deux ateliers qui seront animés par les caricaturistes en présence d'un groupe d'enfants de la région Souss-Massa, ainsi qu'une conférence-débat autour du thème de la caricature et la sécurité alimentaire.

En marge de cette édition, qui se poursuivra jusqu'au 15 courant, le FICA en collaboration avec l'École Supérieure de l'Éducation et de la Formation de l'université Ibnou Zohr d'Agadir, organisera une nouvelle édition du Festival universitaire de la culture et des arts pédagogiques (FUCAP), sous le thème "Arts visuels et éducation : expériences et horizons".