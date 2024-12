Sénégal: L'anglais au préscolaire et à l'élémentaire - Une classe témoin en moyenne section et 10 écoles dans chaque IEF

Diamniadio — Une classe témoin en moyenne section et 10 écoles seront choisies dans chaque Inspection de l'Education et de la Formation (IEF) durant la phase pilote de l'introduction de l'enseignement de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire, a indiqué vendredi à Diamniadio (ouest), la Coordonnatrice du Bureau technique pour l'enseignement de l'anglais (BTEA).

L'initiative sera mise en oeuvre dans les 16 Inspections d'académie (IA) et dans les cinquante-neuf (59) Inspections de l'éducation et de la formation (IEF), a expliqué Aïssatou Sarr Cissé.

Expliquant la stratégie d'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire lors de la cérémonie de lancement de cette initiative au Centre des expositions de Diamniadio, elle a relevé que 590 classes de CM1 ont été ciblées pour la phase pilote qui démarre dès janvier 2025.

Dix classes de CI pilotes seront ouvertes dans les zones où le Modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS) est déroulé depuis 2019, dix autres classes hors MOHEBS, a-t-elle fait savoir.

Au préscolaire, 59 classes de moyenne section sont concernées par l'initiative, a dit Mme Cissé.

Pour la sélection des enseignants, une manifestation d'intérêt a été lancée sur le système "Mirador" du ministère pour ceux ayant des compétences en anglais. Sur les 3311 candidats, un test rigoureux a été fait pour sélectionner 590 enseignants

Une formation des enseignants a été déroulée dans toutes les IEF retenues.

Les cours d'anglais se feront lors de séances de communication en anglais d'une durée de 25 minutes.

"L'anglais sera enseigné aux heures de remédiation (les mardis et jeudis après-midi) en deux sessions de trente minutes chacune, ce qui fera un crédit horaire d'une heure la semaine", a précisé Aïssatou Cissé.

L'ambition de l'Etat, à travers l'Agenda national de transformation »Sénégal 2050 », c'est d'améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux, en mettant l'accent sur l'acquisition de connaissances et de compétences essentielles pour le marché du travail, selon le ministre de l'Education nationale qui a présidé la cérémonie de lancement.

La vision du ministère de l'Education est de "faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente, pour enfin former à l'horizon 2035, un citoyen adossé à un socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle".

L'introduction de l'enseignement de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire contribue à la réalisation de cette vision, selon le ministère.