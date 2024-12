Algérie: Industrie pharmaceutique - Production de la matière première pour les médicaments dès 2025

ALGER — Le Président-directeur général (PDG) du Groupe "Saidal", Ouassim Kouidri a annoncé le lancement de la production de la matière première pour la fabrication de médicaments dès l'année 2025, afin de faire de l'Algérie "un leader en Afrique et au Moyen-Orient" dans l'industrie pharmaceutique.

Lors de son intervention à la 2e édition de la Conférence économique "Défis financiers mondiaux 2030", organisée, jeudi, sous le thème "Souveraineté alimentaire, inclusion financière et économie de la croissance", M. Kouidri a affirmé que Saidal entamera, à partir de 2025, la production des matières premières pour les médicaments dès 2025 avec la mise en service des unités de productions dédiées à cet effet", afin de faire de l'Algérie "un leader en Afrique et au Moyen-Orient dans l'industrie harmaceutique".

Pour concrétiser cet objectif, le plan d'action du groupe public vise, selon l'intervenant, à "produire la matière première de 50 produits, dès 2025, comme première étape, avant d'élargir à d'autres produits à moyen terme".

Quant à la stratégie d'exportation de Saidal, M. Kouidri a précisé que le groupe "a réussi, en 2024, à enregistrer ses produits dans 13 pays africains et à accéder à de nouveaux marchés, en dépit des difficultés et la concurrence rencontrées". A l'avenir, le groupe ambitionne de "s'étendre vers des marchés mondiaux, au-delà de l'Afrique, en misant sur la pro-activité, l'étude minutieuse et laspécificité de chaque marché ciblé et le développement logistique".

Le chiffre d'affaires du Groupe devrait atteindre 23,5 milliards de DA d'ici la fin de cette année, enregistrant ainsi une hausse de 23% par rapport à l'année dernière, grâce à l'investissement dans l'augmentation du volume de production de différents médicaments, a ajouté le PDG dans une déclaration à la presse.

Kouidri a rappelé, dans ce sens, les principaux projets que "Saidal" s'attèle à réaliser, notamment le projet de la thérapie cellulaire à Sidi Abdallah. Ce traitement innovant, apparu il y a 20 ans, vise à prendre en charge plusieurs maladies complexes comme le cancer, les AVC, les brûlures et la sclérose en plaques. Grâce à cette technique, Saidal aspire à devenir "un leader dans la région Moyen Orient et Afrique du nord en matière de fabrication de médicaments".

La rencontre a été ponctuée par plusieurs séances et conférences portant sur différents thèmes en rapport avec l'économie mondiale et national.

Intervenant à cette rencontre qui a vu la participation de représentants de plusieurs instances, d'experts et de spécialistes, le président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), Youcef Bouznada, a souligné l'importance de la prospective pour construire une économie nationale diversifiée.

De son côté, l'expert en économie, Nazim Sini, organisateur de l'évènement, a souligné que l'économie nationale a enregistré récemment des bonds qualitatifs, grâce aux réformes profondes et aux politiques ambitieuses engagées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans son intervention, le PDG de la Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (CAGEX), Zohir Laiche, a mis en exergue le rôle axial de son entreprise dans l'accompagnement des opérateurs algériens vers les marchés internationaux, soulignant l'importance pour ces opérateurs de maîtriser toutes les données économiques pertinentes.

Le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), Abdelouahab Ziani, a estimé que le développement des industries agroalimentaires peut contribuer, dans une large mesure, au renforcement de la sécurité alimentaire de l'Algérie, soulignant l'importance de garantir les financements nationaux et internationaux pour la relance de ce secteur stratégique et la réalisation du développement durable.