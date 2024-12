Angola: Deux équipes angolaises en quête de points décisifs en Coupe de la Confédération

Luanda — Les équipes de Bravos do Maquis et Desportivo de Lunda Sul cherchent ce dimanche, à Luanda, à vaincre leurs adversaires lors de la troisième journée des groupes A et B de la Coupe de la Confédération.

Les deux équipes angolaises, en cas de victoire à domicile, pourraient faire le saut nécessaire pour accéder aux quarts de finale, tout en fonction des résultats obtenus lors des deux premières journées.

Les matchs se joueront au stade 11 de Novembro, le Desportivo da Lunda Sul affrontera le Stellenbosch d'Afrique du Sud, à 14 heures.

Le Desportivo da Lunda Sul, troisième de son groupe, avec un point, jouera contre la dernière équipe, qui n'a aucun point.

Pour le même groupe, le Berkane du Maroc affrontera le Stade Malien du Mali.

Les Lundas de Saurimo ont perdu leur premier match contre le Berkane du Maroc (0-2) et ont fait match nul 1-1 contre le Stade Malien du Mali.

A 17h00, Bravos do Maquis, deuxième avec trois points, accueillera le Constantine d'Algérie, qui mène le groupe avec six points et en cas de victoire, ils peuvent déjà garantir l'accès aux quarts de finale de la compétition.

Toujours dans le groupe A, le Tanzanien Simba, troisième avec trois points, reçoit le Sfaxien, quatrième et dernier classé avec zéro.

Au premier tour, les Maquisardes ont perdu 1-0 contre les Simba, et au tour suivant ils ont battu les Sfaxien de Tunisie, 3-2, au stade du 11 de Novembro.

Pour la Ligue des Champions à Bamako (Mali), la Sagrada Esperança affrontera dimanche, à 17 heures, Djoliba pour le groupe D.

La formation de Sagrada Esperança occupe la troisième place avec un point. Le groupe est mené par les Pyramidis avec quatre, suivi de l'Espérance de Tunis avec quatre également.