Angola: INEMA mobilise plus de 700 professionnels pour la période des fêtes

Luanda — L'Institut national d'urgences médicales d'Angola (INEMA, sigle en portugais) dispose de 766 professionnels de différentes spécialités, prêts à faire face à tout accident qui pourrait survenir entre le 24 décembre et le 1er janvier 2025.

Dans ce groupe de professionnels, qui couvrira toute la période des fêtes (Noël et Nouvel An), figurent 17 médecins, 590 infirmières et 159 chauffeurs, a déclaré aujourd'hui, à Luanda, le directeur général de l'INEMA, José Azevedo Ekumba.

Se confiant à l'Angop, suite à la présentation du Plan stratégique pour sécuriser les fêtes, José Azevedo Ekumba a ajouté que 126 ambulances ont été préparées pour cette période.

Selon le directeur général de l'Institut national des urgences médicales d'Angola, des contacts téléphoniques ont également été mis à disposition sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux de l'institution, pour que les citoyens puissent appeler en cas de besoin.

Pour l'efficacité du travail et des opérations, a-t-il poursuivi, des points d'assistance seront créés, centralisés à Camama, Bairro Popular, Zango Oito Mil, Ponte do 25, Cacuaco, Ilha de Luanda, Ramiros et un détachement à Icolo et Bengo.

"En plus de Luanda, nous aurons également des points d'assistance dans la ville de Benguela, à l'aéroport international Paulo Teixeira Jorge de Catumbela, à Lobito, Catengo, dans la municipalité de Bocoio et à Canjala", a précisé José Azevedo Ekumba.

Il a appelé la population à éviter la consommation excessive de nourriture et de boissons alcoolisées, précisant qu'une alimentation excessive pourrait conduire à une intoxication alimentaire.