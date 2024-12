Tunisie: 12 dinars le litre - L'huile d'olive extra vierge à prix réduit pour les adhérents des coopératives et associations publiques

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a commencé à fournir des quantités d'huile d'olive extra vierge au profit des adhérents des coopératives et des associations des différents ministères, structures et entreprises publiques.

Suite à la circulaire du chef du gouvernement, datée du 12 décembre 2024, visant à mettre en oeuvre les différentes mesures ordonnées par le Président de la République pour soutenir les agriculteurs, notamment pour le stockage et la promotion des produits d'huile d'olive, le ministre de l'Agriculture, Ezzedine Ben Cheikh, a présidé aujourd'hui, vendredi 13 décembre 2024, une séance de travail sur l'engagement effectif des coopératives et associations des ministères, structures et entreprises publiques dans le programme national de promotion de l'huile d'olive sur le marché intérieur.

Cette réunion a eu lieu en présence du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, chargé de l'eau, Hamadi Al-Habib, ainsi que de nombreux présidents et représentants des coopératives et associations.

Cette réunion a été consacrée à la discussion de la fourniture d'huile d'olive extra vierge pour les adhérents des associations à des prix préférentiels de 12 dinars le litre, dans le but de permettre aux citoyens de consommer ce produit essentiel et de soutenir les efforts nationaux pour promouvoir le produit tunisien.

Il a été convenu des principaux aspects logistiques et financiers, et l'Office national de l'huile commencera à mettre les quantités nécessaires à la disposition des associations dès aujourd'hui.