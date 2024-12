Tunisie: Demain soir, les JCC 24 - Le grand rendez-vous !

Célébrant cette année plus de 50 ans de découvertes et de révélations, les JCC continuent d'être un véritable laboratoire de création et d'échanges renforçant leur rôle de plateforme essentielle pour la promotion du cinéma tunisien, arabe et africain, prônant la diversité cinématographique internationale et soutenant un cinéma militant social et politique

Les Journées cinématographiques de Carthage, événement incontournable du cinéma arabe et africain, s'apprêtent à célébrer ce soir leur 35e édition, une édition particulièrement attendue de par sa spécificité, le contexte mondial dans lequel elle a lieu et, bien sûr, la qualité de ses invités venus de par le monde.

Du 14 au 21 décembre 2024, ce festival sera un véritable carrefour des cultures et des talents cinématographiques, avec une programmation diverse qui met en lumière non seulement des productions internationales, mais aussi un cinéma tunisien en pleine effervescence. En tout, 217 films, issus de 21 pays, seront projetés au cours de cette édition, dont 56 en compétition officielle et 12 dans la section nationale, où le cinéma tunisien occupera une place de choix.