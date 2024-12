Congo-Kinshasa: La SNEL présente son plan de désendettement et expose ses modes de financement innovant

La Société nationale d'électricité (SNEL) a présenté jeudi 12 décembre son plan de désendettement et a exposé ses modes de financement innovant. Ce projet vise à transformer le paysage énergétique de la République Démocratique du Congo tout en redressant sa situation financière.

Présenté au Centre financier de Kinshasa, par l'administrateur et directeur général de la SNEL SA, Fabrice Lusinde, ce plan s'inscrit dans le cadre du programme stratégique 2024-2028 et s'attaque à des défis clés tels que la digitalisation, le désendettement et l'amélioration des infrastructures.

Optimiser ses opérations

Au coeur du projet, la SNEL mise sur la digitalisation pour optimiser ses opérations et réduire les pertes technico-commerciales. Avec l'introduction des compteurs communicants SNEL BOX et de l'application mobile SNEL & Moi, la société ambitionne d'atteindre un recouvrement de 100 % et de réduire le délestage dans les zones urbaines.

Le projet pilote, en cours à Kisantu dans la province du Kongo-Central et Limete à Kinshasa, illustre cette vision d'un service modernisé, où facturation électronique et paiement numérique deviennent la norme. À terme, ce sont 3 millions de compteurs qui seront déployés, offrant aux clients une expérience simplifiée et transparente.

Restructurer ses effectifs

La SNEL prévoit une vaste restructuration de ses effectifs, en mettant l'accent sur la formation et le recyclage des employés dans des domaines comme la gestion des données, les réseaux intelligents (smart grids) et le marketing stratégique. Parallèlement, la régularisation des 15 000 journaliers et l'amélioration des politiques salariales visent à booster le pouvoir d'achat des employés tout en répondant aux exigences de performance.

L'un des aspects les plus ambitieux du projet réside dans le plan de désendettement. À travers des outils innovants comme les Special Purpose Vehicles (SPV ) et le financement participatif (crowdfunding), la SNEL entend restructurer sa dette et assainir son bilan. Le fonds d'investissement interne et la certification des états financiers renforceront la crédibilité de l'entreprise sur le marché financier.

L'objectif est de rétablir une trésorerie positive tout en adoptant une discipline fiscale stricte, une étape essentielle pour garantir la viabilité de l'entreprise et attirer des investisseurs.