Congo-Kinshasa: Butembo - Six conducteurs de motos-taxis tués par des hommes armés en 2024

L'association « Taximen en danger » Grand Nord-Kivu tire la sonnette d'alarme face à l'insécurité qui frappe ses membres. Dans un rapport publié le mercredi 10 décembre à Butembo (Nord-Kivu), cette structure recense six conducteurs de motos-taxis tués par des hommes armés et plus de trente motos volées depuis le début de l'année 2024.

Le cas le plus récent s'est produit dans la nuit du 6 au 7 décembre, dans le quartier Kyaghala, commune de Bulengera. Un conducteur de moto-taxi a été agressé, violemment tabassé et laissé pour mort par ses clients. Ces actes de violence, devenus récurrents, suscitent une vive inquiétude au sein de la communauté des taximen motos.

Jérôme Malule, coordonnateur de l'association « Taximen en Danger », lance un appel aux autorités pour qu'elles renforcent la sécurité, aussi bien de jour que de nuit, afin de protéger les conducteurs de motos-taxis : « Les taximen sont devenus la cible de nombreux actes d'insécurité. Ils sont tués, braqués, et leurs motos sont souvent volées. Rien que pour la ville de Butembo, en 2024, nous avons déjà enregistré six taximen tués. Le seul message que je peux adresser aux autorités administratives chargées de notre sécurité est de leur rappeler que notre mission est d'assurer le transport des personnes et de leurs biens, à toute heure de la journée. »

Il a dénonce également l'inefficacité des enquêtes ouvertes sur ces meurtres, qui, selon lui, n'aboutissent pas ou restent sans suite.

Contacté à ce sujet, le maire de la ville de Butembo, le commissaire supérieur principal Mowa Baeki Telly Roger, assure que ses services sont mobilisés pour garantir la sécurité dans la ville. Cependant, les conducteurs de motos-taxis attendent des actions concrètes pour mettre fin à cette insécurité qui menace leur vie et leur activité.