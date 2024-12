Algérie: Tindouf / Séminaire national sur 'Gara Djebilet - Renforcer les capacités des jeunes en formation et en recherche scientifique'

TINDOUF — Les travaux du séminaire national intitulé "Gara Djebilet : renforcer les capacités des jeunes en formation et en recherche scientifique", ont débuté, vendredi à Tindouf, avec la participation de plus de 150 jeunes, experts et enseignants universitaires venus des différents wilayas du pays.

Organisé par le Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ), à travers la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du CSJ et parrainé par le Groupe "SONAREM", ce séminaire, qui se poursuit sur deux jours, permettra aux jeunes de découvrir les perspectives prometteuses qu'offre le projet d'exploitation de la mine de Gara Djebilet, selon les participants.

Ce projet est perçu comme un levier pour la relance économique, tout en créant des opportunités d'emploi, de sous-traitance et de création de micro entreprises tant pour les jeunes de la région que pour l'ensemble des jeunes algériens.

A ce propos, le vice-président du CSJ, Anis Ailloul a précisé que "cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme national élaboré par le CSJ pour les années 2024/2025, visant à renforcer les compétences et à explorer les opportunités disponibles à travers le projet d'exploitation de la mine de Gara Djebilet, dans les domaines de recherche, de la formation et de l'investissement, notamment en ce qui concerne les startups et les micro-entreprises".

Ce projet structurant "aura des retombés sur la wilaya de Tindouf et sur l'économie nationale en générale, en explorant différentes opportunités pour renforcer les efforts consentis par les institutions de l'Etat, conformément à la stratégie et à la volonté politique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à insuffler une nouvelle dynamique à l'activité économique en Algérie, à commencer par Gara Djebilet", a-t-il affirmé.

De son côté, le président de la commission de l'éducation, de la formation, de l'enseignement et de la recherche scientifique, Seifeddine Radjaï, a indiqué que "la participation d'un grand nombre de jeunes à ce séminaire vise en premier lieu à mettre en place de nouveaux mécanismes, en vue de développer cette région, à travers l'exploitation du projet de Gara Djebilet qui constitue un souffle nouveau pour l'économie nationale".

A ce titre, a-t-il ajouté, "le projet de Gara Djebilet, après avoir été un défi pendant de longues années, est désormais une réalité grâce à la volonté politique des hautes autorités du pays. Cela exige, aujourd'hui, d'une étude approfondie de toutes les options et l'ouverture des instituts et universités algériens à des spécialités en adéquation avec ce projet d'envergure, qui nécessite plus de 52% de main-d'oeuvre spécialisée".

Présidant l'ouverture du séminaire national, le wali de Tindouf, Mustapha Dahou, a affirmé que "le séminaire permettra aux jeunes venus de différentes régions du pays, de se concerter, d'échanger et d'effectuer des visites de terrain à Gara Djebilet, en compagnie des jeunes de la wilaya, dans l'objectif de mettre en exergue les perspectives d'investissement offertes par cette mine à court, moyen et long terme".

Il convient de noter qu'au terme du 1er jour du séminaire, une excursion a été programmée au village de Hassi Mounir, situé à environ 200 km du chef-lieu de la wilaya de Tindouf, pour faire découvrir aux jeunes participants, les potentialités économiques et touristiques de la région.

Selon le programme prévu, le séminaire bénéficie de l'encadrement de cadres du groupe SONAREM et des entreprises nationales affiliées.

Des directeurs généraux du secteur de l'énergie et des mines ainsi que des membres de clubs scientifiques et d'instituts de formation professionnelle participent également à cet évènement.

Une séance de dialogue de haut niveau est prévue, samedi, dans la salle des réunions de la wilaya, avant la lecture de la déclaration finale et des recommandations.