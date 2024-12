Algérie: Administration du domaine national - Faid préside une réunion de coordination avec la Chambre nationale des notaires

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid a présidé une réunion de coordination avec la Chambre nationale des notaires, consacrée aux progrès réalisés en matière de modernisation de l'administration du domaine national, en mettant l'accent sur l'amélioration des procédures de publicité foncière, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Cette rencontre, qui s'est déroulée, jeudi, au siège du ministère, a réuni le président de la Chambre nationale des notaires, des représentants des chambres régionales, des directeurs généraux du domaine national et du Trésor, ainsi que des représentants de l'administration des impôts.

Elle a porté sur "les progrès réalisés en matière de modernisation de l'administration du domaine national, l'amélioration des procédures de publicité foncière et la facilitation des services offerts aux citoyens", précise le communiqué.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coordination entre la profession notariale, l'administration du domaine national, ainsi que les services du Trésor public et des impôts, ajoute la même source.

Lors de cette réunion, M. Faid a mis en avant "les progrès réalisés" en matière de numérisation de l'administration du domaine national et des services proposés via le portail numérique "Fada El Djazair", qui offre des solutions innovantes aux citoyens et aux professionnels.

Il a également évoqué "le projet d'élaboration d'un livret foncier électronique qui permettra de réaliser un saut qualitatif dans la modernisation du secteur".

Le ministre a également rappelé les nouvelles dispositions contenues dans la loi de finances 2025, notamment l'obligation d'effectuer les transactions immobilières par le biais de moyens de paiement bancaires scripturaux, ce qui "représente un pas important pour lutter contre le marché informel et renforcer la transparence".

Selon M. Faid, "le ministère des Finances poursuivra ses efforts pour renforcer la coordination avec la Chambre nationale des notaires, étant un partenaire clé dans l'administration du domaine nationale et des impôts", ajoutant que cette réunion est la 3e du genre durant l'année en cours, ce qui reflète l'importance accordée par le ministère à cet organisme.

Le ministre a affirmé que l'année 2025 sera une étape cruciale dans le processus de numérisation de l'administration et de la modernisation des services, avec un rôle central de la Chambre nationale des notaires et des chambres régionales en la matière.

Dans ce contexte, le directeur général du domaine national a présenté un exposé sur l'état de l'élaboration et de la délivrance des livrets fonciers pour 2024, ainsi qu'un exposé exhaustif sur les projets numériques déjà lancés et ceux qui en préparation, tout en relevant leur importance pour faciliter le travail des notaires et améliorer de la qualité des services.

De son côté, le président de la Chambre nationale des notaires a exprimé sa gratitude envers les services du ministère des Finances pour l'ouverture de canaux de partenariat et de coopération, mettant en avant les efforts du secteur financier dans "l'organisation de formations sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en coordination avec la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)", des efforts qui "renforceront la transparence dans les transactions immobilières", ajoute le communiqué.

La réunion a été l'occasion d'examiner les préoccupations exprimées par les notaires concernant l'exercice de leurs missions quotidiennes, en lien avec les services du ministère des Finances. En outre, des mécanismes concrets ont été mis en place afin de répondre aux préoccupations dans le cadre de la coordination continue, note le communiqué.

Au terme de la réunion, M. Faid a appelé à intensifier la sensibilisation à l'importance de l'utilisation des moyens de paiement bancaires scripturaux dans les transactions immobilières, réaffirmant "l'engagement politique solide pour réussir les efforts de numérisation et de modernisation", selon la même source.

Dans le même sillage, il a appelé toutes les parties prenantes à s'engager pleinement dans cette démarche, faisant de 2025 une étape centrale dans l'histoire de l'administration financière algérienne, conclut le communiqué du ministère des Finances.