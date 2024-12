Ile Maurice: Agaléga crie à l'aide

Le décor paradisiaque d'Agaléga, qu'on présentait ici même en début de semaine, s'est transformé en cauchemar en une nuit. Les deux îles de l'archipel sont coupées du reste du monde depuis mercredi soir à la suite du passage du cyclone tropical intense Chido, dont l'oeil a frappé l'archipel entre 22 heures et 23 h 30 ce soir-là. Avec des rafales atteignant 150 km/h et des vagues de huit mètres, les conséquences sont dévastatrices. La majorité des maisons en tôle ont été emportées, laissant les habitants sans abri ni ressources. Les habitants de l'île du Nord ont trouvé refuge dans le terminal de l'aéroport, abri solide encore debout inauguré en février. Du côté de l'île du Sud, aucune nouvelle, à hier soir.

Sans télécommunications depuis mercredi, la population tente de joindre tant bien que mal les secours aussi bien que leurs proches, sur l'île principale de la République ou ailleurs, dans un chaos total. «Bel dega. Nous avons besoin d'eau, de nourriture, d'abris et d'une solution durable pour notre île», a pu brièvement plaider un proche, par ligne téléphonique fixe, à Arnaud Poulay, qui se trouve actuellement au Royaume-Uni. Dans une publication Facebook, hier, l'artiste militant a appelé à une mobilisation urgente des députés de la circonscription no 3 et des ressources nationales pour répondre à cette situation.

Parmi les rares vidéos transmises d'Agaléga sur les réseaux sociaux, mercredi, en début de soirée, celle d'un pompier avec ce message : «Ki Bondie protez nou.» De son côté, Joel Poulay, qui se trouve à Maurice depuis sept mois, est préoccupé. «Katastrof laba. Monn aprann tou inn retourn a zero. Mo pa kone dan ki leta mo lakaz ete laba la ?» Le pire, il est bloqué ici et ne sait pas quand il pourra regagner son archipel car le navire Mauritius Trochetia, vital pour le ravitaillement et le transport des passagers, est en réparation depuis septembre. Sans bateau, les denrées alimentaires et l'eau sont devenues rares, plongeant les habitants dans une insécurité alimentaire.

Des conditions météorologiques extrêmes

Malgré tous les dégâts causés à Agaléga, aucune classe d'alerte météorologique n'a été déclarée, laissant les habitants perplexes. Hier matin, le neuvième communiqué spécial émis à 4 h 30, a évoqué l'éloignement graduel de Chido, avec, toutefois, des nuages actifs qui continuent d'influencer les îles, apportant des pluies torrentielles et des vents violents. Il est prévu que le Dornier se rende sur place aujourd'hui, avec à son bord des techniciens de l'opérateur Emtel afin de rétablir les communications.

Maisons et écoles endommagées, les autorités suivent la situation de près

Lors de sa visite à l'école primaire de Roche-Bois hier, Ehsan Juman a commenté la situation à Agaléga. «Je surveille la situation de près et je reçois de nombreux appels. Il y a beaucoup de dégâts. Des maisons ont été détruites, des matelas et des denrées alimentaires ont été endommagés, des écoles ont été endommagées.» Le commissaire de police, Rampersad Sooroojebally, et le Premier ministre, Navin Ramgoolam, entre autres, suivaient la situation de près, a expliqué Ehsan Juman.

«Je suis en communication avec eux. Malgré le sentiment de panique, je rassure nos frères et soeurs d'Agaléga que le nécessaire est fait. Il y a de nombreux Agaléens à Maurice qui sont venus pour participer aux examens ou pour suivre des traitements médicaux. Nous collaborons pour garantir qu'ils soient pris en charge», a-t-il ajouté.