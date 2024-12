Ile Maurice: Mahen Gondeea et Charles Cartier facilitent la participation au «Pravasi Bharatiya Divas»

Ce sera le premier voyage ministériel de Mahen Gondeea, ministre des Arts et de la culture. Destination : Bhubaneshwar, dans l'État d'Odisha en Inde, pour la 18e édition du Pravasi Bharatiya Divas (PBD). Ce rendez-vous, qui était auparavant annuel, se tient désormais tous les deux ans et réunit la diaspora indienne en terre ancestrale début janvier pour renouer et cultiver les liens.

Le prochain PBD, qui aura pour thème «Diaspora's Contribution to a Viksit Bharat», se déroulera du 8 au 10 janvier 2025. Pour encourager les Mauriciens à faire le déplacement, le ministère des Arts et de la culture et Air Mauritius (MK) proposent une série d'avantages. Mahen Gondeea et Charles Cartier, Chief Executive Officer (CEO) d'Air Mauritius, ont détaillé ces mesures lors d'une conférence de presse, hier, au 7e étage du Renganaden Seeneevassen Building, dans les locaux du ministère.

La date limite pour s'enregistrer au ministère des Arts et de la culture afin de bénéficier des facilités est fixée au vendredi 20 décembre. «Environ 200 personnes se sont déjà manifestées», a précisé Mahen Gondeea. Les autorités ont également proposé une formule de paiement en espèces, «car certains participants ont rencontré des problèmes avec les virements par carte.»

Sur le plan sanitaire, le ministre a précisé que bien que les vaccins ne soient pas obligatoires, «en janvier, c'est l'hiver en Inde».8 Étant donné que le vaccin «coûte très cher», il sera offert gratuitement aux participants du PBD, a annoncé le ministre. «Des discussions sont en cours avec le ministère de la Santé pour fournir un kit d'urgence». Comme un centre de vaccination sera mis en place avant le départ, «dimounn pa pou bizin deranze pou al kot abitie fer vaksin».

Un rabais sur les frais d'enregistrement est également proposé par la haute-commission indienne. «Le tarif passe de 200 dollars (Rs 9 387) à 150 dollars (Rs 7 040)», a-t-il ajouté. Des comptoirs d'information d'Atol seront disponibles à l'aéroport. Mahen Gondeea a également précisé qu'une demande avait été faite auprès de l'External Communications Division du bureau du Premier ministre pour «enlever les taxes imposées sur les billets par l'aviation civile». «Nous attendons une réponse positive dans les jours à venir. Cela contribuera à faire baisser les coûts pour les participants du PBD», a-t-il dit. Interrogé sur le choix de Bhubaneswar pour son premier voyage ministériel, Mahen Gondeea a précisé qu'il avait été invité par le gouvernement indien.

Le ministre a ensuite cédé la parole à Charles Cartier, CEO d'Air Mauritius, en poste depuis le 6 mars, après avoir été nommé par le précédent gouvernement. Il a précisé que les tarifs des billets d'avion variaient entre Rs 22 000 et Rs 23 500, en fonction du point de départ du voyage. «À la demande du ministre, nous avons prolongé la date de retour jusqu'en février 2025, car après le PBD, certains participants souhaitent faire des pèlerinages ou du shopping. Ils ont besoin de plus de flexibilité pour leur date de retour», a-t-il ajouté.

À l'issue de la conférence de presse, Charles Cartier a préféré ne pas répondre à une question concernant la transition gouvernementale. Mardi, un rapport sur l'état de l'économie a révélé que, selon le Companies Act 2001, «MK is deemed insolvent». L'an dernier, la délégation mauricienne au PBD, qui comptait environ 500 participants, avait été la seconde plus grande délégation étrangère.