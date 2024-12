Soudan: Le sous-secrétaire du ministère de la Santé rencontre l'organisation Samaritan's Purse et discute des modalités de démarrage des travaux de l'hôpital de campagne dans l'État de Gedaref

Port Soudan — Le sous-secrétaire (en charge) du ministère Fédéral de la Santé Dr. Esmat Mostafa a tenu une réunion avec l'organisation Samaritan's Purse, qui opère depuis plus de vingt ans dans le pays et fournit des services distingués dans les régions de Hamashkoraib. La réunion a discuté des modalités de création d'un hôpital de campagne dans l'État de Gedaref et du début des soins de services sanitaires, notant l'arrivée jeudi des experts d'urgence sanitaire de l'organisation dans le pays, soulignant la coordination pour la formation des cadres médicaux.

Dr. Esmat, dans des déclarations à la presse à l'issue de la réunion, a dit que l'organisation avait mené d'excellentes interventions sanitaires dans la région de Hamashkuraib (à la Mer Rouge) pour réduire considérablement la mortalité maternelle, indiquant que le ministère était d'accord avec eux pour mettre en oeuvre les résultats de la visite, dont le plus important est le l'expansion du nouveau projet de l'hôpital Hamashkuraib en plus des hôpitaux de campagne. Il a ajouté : « Nous les remercions pour leur soutien aux citoyens soudanais.

Pour sa part, Mme.Shannon Hamilton, directrice médicale de l'hôpital américain Samartinan's Purse, a déclaré qu'il y avait eu une discussion sur les modalités de fonctionnement de l'hôpital de campagne et le début de la fourniture de services de santé dans l'État de Gedaref, ajoutant que l'hôpital est un cadeau. au peuple soudanais pour but de fournir des services médicaux.

Shannon a confirmé la volonté de l'organisation de coopérer avec le ministère de la Santé pour répondre aux besoins des citoyens soudanais, remerciant les ministères soudanais de la Santé et des Affaires étrangères pour l'excellente coordination et organisation et facilitant les procédures de la délégation de l'organisation. .\OSM