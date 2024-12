Congo-Kinshasa: Musique - Mack El Sambo le reggaeman congolais qui fait vibrer les Grands Lacs

À Goma, dans l'est de la RDC, l'artiste rastaman, Mack El Sambo, a consacré sa carrière musicale à la lutte pour la paix dans la région des Grands Lacs. Mais, au-delà de ce combat, cet artiste d'une quarantaine d'années chante aussi l'amour, le mariage, le sport, et fait danser surtout les jeunes de la région. Actuellement, l'artiste prépare la sortie de son nouvel album intitulé Alternance.

Sorti il y a bientôt 30 ans, le titre Sikujua Kama est l'une des chansons fétiches et populaires, non seulement dans la ville de Goma, mais également dans l'est de la RDC.

Son verre de bière en main, Gentil Bamba fredonne le refrain : « Vous voyez, tout le monde peut connaître ça ! » Gentil est un des grands fans de l'artiste Mack El Sambo, l'auteur de ce titre.

« Il nous épate, non seulement par sa mélodie, mais aussi par ses textes qui nous incarnent, poursuit Gentil Bamba. À titre d'exemple, le morceau que nous sommes en train d'écouter parle du mariage. Il dit qu'il ne faut pas se précipiter dans le mariage ».

Du côté du bar, un autre jeune homme exhibe quelques pas de danse. Même si le reggae n'est pas son genre de musique préféré, Valentin Ndaka est plutôt attiré par le contenu de cette chanson : « Souvent, j'écoute cette chanson même si je ne connais pas le titre. Mack El Sambo, je l'ai connu alors que j'étais un tout petit garçon. En fait, il est connu presque partout. Moi, je peux dire que c'est un artiste international. »

« Quand je joue, c'est toutes les nationalités qui bougent »

L'artiste Machozi Kataka Lusambo, plus connu sous le sobriquet de Mack El Sambo, reconnait que sa carrière internationale a été propulsée par ce morceau. « Chaque fois que je me produis dans un concert, cette chanson est toujours demandée, concède-t-il. C'est tout le monde qui ne veut pas quitter le spectacle sans avoir écouté Sikujuaka Kama qui est l'identité de Goma et qui est la première chanson de Goma sortie en studio moderne. Et quand je joue, c'est toutes les nationalités qui bougent. Donc, le reggae n'a pas de frontière ».

Mack El Sambo compte à son actif 300 chansons dont le dernier titre est Jetez- les en prison, sorti il y a tout juste un mois.

Pour afficher ce contenu YouTube, il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choix