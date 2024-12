Afrique: Le Rwanda se porte officiellement candidat à l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1 sur son sol

Le Rwanda accueille aujourd'hui l'assemblée générale et la grande cérémonie annuelle de remise des prix de la FIA, la Fédération internationale en charge des compétitions de sport automobile dont les prestigieux Grands Prix de Formule 1. C'est la première fois en 120 éditions que cette cérémonie se tient en Afrique...

C'est un événement qui ravive les espoirs de retour de la Formule 1 sur le continent, d'autant plus après l'annonce ce matin de la candidature officielle de Kigali à l'organisation d'un Grand Prix. Une déclaration formulée par le président Paul Kagame dans son discours devant les responsables de la FIA.

Pour le chef d'État, la cérémonie de remise des prix qui réunit à Kigali les plus grands champions de F1, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, témoigne de « la volonté de l'industrie des sports automobiles de se connecter directement avec les fans et les pilotes en herbe en Afrique ».

Accepter Gérer mes choix Il faut dire que la F1 boude le continent depuis 1993 et le dernier Grand Prix en Afrique du Sud, souvent lui aussi cité comme un potentiel prochain pays organisateur. L'idée d'un retour de la plus prestigieuse des compétitions automobiles suscite de plus en plus d'enthousiasme... « On ne peut pas ajouter des courses et continuer d'ignorer l'Afrique », dénonçait récemment le pilote et multiple champion du monde Lewis Hamilton.