Gabon: Réouverture des écoles provinciales - Le Pr Adrien Mougougou à Makokou

Déterminé à traduire en acte, l'engagement pris par S.E le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'Etat au nom du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions concernant la réouverture des Écoles prvinciales de formation.a l'action sanitaire et sociale fermées depuis près de 20 ans, le Ministre de la Santé a passé quelques heures, ce dimanche, sur le site de Makokou.

Le Pr Adrien Mougougou est allé s'assurer de la fin de réhabilitation, de construction, d'extension des infrastructures ainsi que de l'installation des équipements dans les espaces administratifs, les salles de cours, les laboratoires et l'amphithéâtre.

Au terme de cette mission de quelques heures, le Ministre de la Santé s'est dit satisfait, tout en assurant les futurs étudiants que la rentrée des classes aura lieu quelques semaines après celle de leurs camarades de Mouila et Oyem.

Outre les 100 admis au concours, plus d'une centaine d'autres devaient intégrer cet établissement dans le cadre de la formation continue, après examens des dossiers par une Commission Provinciale.

Au regard de la qualité des infrastructures et des équipements, l'Ecole provinciale de formation à l'action sanitaire et sociale se présente comme l'une des meilleures structures de formation dédiées aux personnels de santé et d'action sociale.

Lors de cette visite, le Pr Adrien Mougougou était accompagné de certains des membres de son Cabinet, du Directeur Général de l'Institit National de Formation à l'Action Sanitaire et Sociale, de la Gouverneure de l'Ogooue Ivindo, de la Déléguée Spéciale de Makokou et de plusieurs autorités civiles et militaires, notamment ceux representant le CTRI.