Algérie: Sofiane Chaib reçu par le président de la République du Vietnam

HANOI — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaib, a été reçu vendredi par le président de la République socialiste du Vietnam, M. Luong Cuong, auquel il a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en tant qu'ambassadeur d'Algérie auprès de la République du Vietnam.

A cette occasion, le président vietnamien a félicité M. Sofiane Chaib pour la confiance placée en lui par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en le nommant secrétaire d'Etat chargé de la communauté nationale à l'étranger. Il lui a, en outre, souhaité de contribuer, à travers ses nouvelles fonctions et l'estime dont il a bénéficié durant son mandat en tant qu'ambassadeur, à la poursuite du développement et de l'approfondissement de l'amitié historique qui lie les deux pays dans divers domaines.

La rencontre a également été une opportunité pour le Président Luong Cuong de témoigner sa considération au nouveau secrétaire d'Etat durant son mandat diplomatique au Vietnam, pour sa contribution au renforcement de l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Dans le même sillage, et en reconnaissance du rôle et de la place importante de l'Algérie en Afrique, le président vietnamien a souligné que son pays accorde toujours une grande valeur aux relations traditionnelles et à la coopération étroite avec l'Algérie, se disant confiant que les deux ays continueront à renforcer leur coopération dans tous les domaines, notamment économique, commercial, culturel, éducatif et de l'investissement.

Les deux parties ont souligné l'importance d'unifier leurs positions dans les différents fora internationaux et régionaux, et d'oeuvrer ensemble en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable, dans les deux continents et dans le monde.