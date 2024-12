Angola: L'exécutif consolide le partenariat avec la société civile pour la défense des droits de l'homme

Luanda — La secrétaire d'État aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté, Antonia da Cruz Yaba, a réitéré l'intention de l'exécutif angolais de renforcer le partenariat avec la société civile, dans les domaines de promotion, défense et protection des droits de l'homme.

La dirigeante qui intervenait vendredi, à Luanda, à l'ouverture du Forum des Comités locaux des Droits de l'Homme et des Organisations non gouvernementales (ONG), réalisé dans le cadre de la Journée de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, a déclaré que la tenue du forum est un mécanisme capable de promouvoir l'interaction sociale et de rendre la gestion publique plus participative.

« Il ne s'agit pas seulement de gouverner pour le peuple, mais avec le peuple, à travers les organisations de la société civile », a-t-il déclaré.

Selon Antónia Yaba, la protection des droits de l'homme en Angola continue d'être un défi très pertinent qui repose sur la budgétisation, la création de ses propres structures, l'identification d'espaces appropriés, la formation de comités au niveau communal et de district, ainsi que le renforcement d'actions de diffusion et de suivi des plaintes.

"L'Angola a élevé la question des droits de l'homme au rang de question de sécurité nationale et a été inscrite comme sujet à l'ordre du jour permanent du Conseil national de sécurité, où des rapports sur la situation des droits de l'homme sont présentés périodiquement", a-t-elle souligné.

Le Forum vise à renforcer la capacité institutionnelle de formation des Comités locaux des droits de l'homme (CLDH) au niveau du pays, assurer le partage d'expériences avec d'autres acteurs du secteur public et de la société civile, établir et encourager des mécanismes locaux de promotion de la défense et de protection des droits de l'homme qui garantissent la fluidité dans l'échange d'informations entre les CLDH et la Direction Nationale des Droits de l'Homme (DNDH) et analyser la situation des droits de l'Homme dans le pays.

Des secrétaires d'État, des administrateurs municipaux, des directeurs nationaux, provinciaux et municipaux, des membres du corps diplomatique accrédité en Angola, les membres des comités locaux des droits de l'homme, les membres de la Commission intersectorielle de rédaction des rapports nationaux sur les droits de l'homme participent à l'événement.