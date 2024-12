Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 décembre 2024

Après l'Assemblée nationale, Barthélémy Dias déchu de la mairie de Dakar

L’État sénégalais a retiré à l'opposant et maire de Dakar Barthélémy Dias ses fonctions municipales en raison d'une condamnation pour un homicide remontant à 2011, selon un arrêté préfectoral publié vendredi sur les réseaux sociaux et confirmé à l'AFP par son entourage.

"Je vous déclare démissionnaire de votre mandat de conseil municipal de la Ville de Dakar, à compter de la date de notification" de la mesure, indique l'arrêté du préfet de Dakar daté de mercredi.

La révocation du titre de conseil municipal entraîne automatiquement celle de maire de Dakar, ont affirmé à l'AFP deux experts des textes sur les collectivités locales au Sénégal. Les autorités ne se sont pas prononcées publiquement sur la question. (Source VOA)

Tshisekedi et Kagame se retrouvent dimanche pour des discussions sous médiation angolaise

Un nouveau round de négociations entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame est prévu ce dimanche 15 novembre à Luanda, en Angola. Ces discussions se dérouleront sous la médiation du président angolais João Lourenço.

La République démocratique du Congo (RDC) espère que les engagements qui seront pris lors de cette rencontre seront respectés. C’est ce qu’a déclaré la ministre d’État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, lors d’une interview accordée à VOA Afrique, jeudi 12 décembre 2024. (Source mediacongo)

Les États du Sahel ont confirmé leur départ de la CEDEAO et renforcent leur collaboration

Lors d’une réunion ministérielle à Niamey, la Confédération des États du Sahel (AES) a confirmé sa décision de quitter la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ce choix s’accompagne d’un renforcement de la coopération entre ses membres dans des domaines clés : la libre circulation, la sécurité et la lutte contre le terrorisme.

Les ministres des Affaires étrangères de l’AES ont insisté sur l’importance d’améliorer la mobilité des personnes et des biens dans la région, un objectif visant à mieux répondre aux besoins des populations. Ils ont également salué les avancées dans la coordination des forces de sécurité pour combattre le terrorisme. (Source maliweb)

Turquie : Laurence Ndong défend l’intelligence artificielle au Sommet de la Communication Stratégique

La ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du Gouvernement de la Transition, Laurence Ndong, a représenté le Gabon au 4ᵉ Sommet International de la Communication Stratégique, organisé à Istanbul, en Turquie, les 11, 12 et 13 décembre 2024. Cet événement a réuni des décideurs internationaux, des experts en intelligence artificielle (IA) et des membres de gouvernements venus du monde entier, autour de discussions sur l’avenir de la communication stratégique.

Lors du premier panel, intitulé « L’IA dans la stratégie nationale : perspectives gouvernementales sur la transformation numérique et la communication stratégique », Laurence Ndong a partagé la vision du Gabon sur trois axes essentiels. Premièrement, elle a mis en avant le rôle fondamental de l’intelligence artificielle dans la modernisation de la communication gouvernementale. Cette approche s’inscrit dans la volonté du Gabon de s’aligner sur les standards technologiques internationaux. (Source GabonMediaTime)

La BRVM franchit une capitalisation de plus de 10 000 Mds Fcfa

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de l’UEMOA a franchi, ce 13 décembre 2024, un nouveau cap avec une capitalisation record de plus de 10 000 milliards de FCFA.

La BRVM a enregistré une capitalisation boursière de 10 058,83 milliards de FCFA, soit plus de 16 milliards de dollars américains. Ce jalon sans précédent illustre le dynamisme exceptionnel de la place financière commune aux huit pays de l’espace UEMOA

Au démarrage de la Bourse régionale des valeurs mobilières, en septembre 1998, la capitalisation était estimée à 836,19 milliards de FCFA. Elle s’établira à 3 336,65 milliards de FCFA en 2008 contre 4 031,38 milliards de FCFA en 2012. (Source apanews)

Guinée : L'opposition s'inquiète alors que le gouvernement annonce que la Transition durera après 2024

En Guinée, Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du gouvernement, a déclaré que la transition ne s’arrêtera pas au 31 décembre 2024, comme la junte du CNRD s'y était initialement engagée. Une déclaration qui fait bondir les partis d’opposition. « Nous avons déjà abordé une autre phase qui est marquée dans l’article 2 de notre charte de la transition, c’est la refondation de l’État, on est déjà dans cette étape-là de la transition », a estimé Ousmane Gaoual Diallo à nos confrères de Africaguinee.com.

Ces derniers mois, les partis d'opposition ont plusieurs fois affirmé qu'ils ne reconnaîtraient plus la légitimité de la junte après la fin décembre. D'autant que le gouvernement n'a rien précisé sur le calendrier électoral. « C'est vraiment inquiétant, s'exclame Marc Yombouno, membre du bureau national du RPG Arc-en-ciel. (Source RFI)

Algérie : Les médias proches du pouvoir glorifient les services de renseignement pour avoir déjoué « un complot français »

D’après un reportage diffusé en Algérie, un certain Mohamed Amine Aïssaoui, présenté comme un ancien djihadiste de l’organisation Etat islamique, aurait été recruté par la DGSE française pour constituer des groupes armés. Un nouveau signe de la dégradation des relations entre Paris et Alger.

« Echec au complot, les aigles de l’Algérie victorieux ! » Sous ce titre triomphal, deux chaînes publiques algériennes ont diffusé le 7 décembre, le récit d’un certain Mohamed Amine Aïssaoui, 35 ans, présenté comme un ancien djihadiste de l’organisation Etat islamique (EI). (Source Lemonde Afrique)

Préparation Olympique : La Côte d'Ivoire trace sa feuille de route vers Los Angeles 2028

La Côte d'Ivoire affiche désormais des ambitions affirmées pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. L’objectif n’est plus simplement de participer, mais de renforcer sa position parmi les nations capables de décrocher des médailles, à l’instar des performances passées ayant valu au pays l’or et l’argent.

Dans cette optique, le Ministère délégué chargé des Sports et du Cadre de Vie, par l’intermédiaire de la Direction Générale des Sports et de la Vie Fédérale (DGSVF), a organisé, le jeudi 12 décembre 2024, un atelier stratégique au siège du Comité National Olympique de Côte d’Ivoire (CNO-CIV) à Cocody. Cet atelier, intitulé « Bilan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et perspectives pour Los Angeles 2028 », visait à jeter les bases d’une meilleure préparation pour les échéances à venir. (Source fratmat)

Un nouveau mécanisme des prix du carburant dès janvier

Pour faire face aux fluctuations des prix du pétrole sur le marché international, le gouvernement béninois a introduit un mécanisme innovant de régulation des prix des produits pétroliers. Cette mesure, qui prendra effet dès janvier prochain, vise à concilier stabilité économique et protection des consommateurs tout en s’adaptant aux réalités du marché.

Le dispositif est officialisé par l’arrêté interministériel n° 3243 Mic/Mfe/Masm du 4 décembre 2024, signé par les ministres Alimatou Shadiya Assouman (Industrie et Commerce), Romuald Wadagni (Economie et Finances) et Véronique Tognifodé (Affaires sociales et Microfinance). Il s’applique aux principaux produits pétroliers consommés dans le pays, notamment le gas-oil, l’essence et gaz. (Source 24haubenin)

Tchad : Après une discussion avec le régulateur les médias en ligne poursuivent la grève

L’Association des Médias en Ligne du Tchad (AMET) a décidé de poursuivre sa grève suite à des discussions non concluantes avec la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA).

Le 12 décembre 2024, la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) a convoqué l’Association des Médias en Ligne du Tchad (AMET), qui proteste contre la décision du régulateur interdisant la diffusion des contenus audiovisuels. À l’issue des discussions, l’AMET a décidé de maintenir son mot de grève illimitée. (Source journaldutchad)