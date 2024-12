Madagascar: Commerce - Les artisans en quête de visibilité

Le secteur de l'artisanat à Madagascar regroupe actuellement environ deux millions d'artisans répartis sur cent soixante-quatre métiers traditionnels, représentant un véritable atout pour la richesse culturelle et économique du pays. Cependant, l'un des principaux obstacles auxquels ce secteur fait face réside dans l'accès au marché. Dans ce cadre, l'événement «Noël de l'Artisanat», qui se déroule du 12 au 14 décembre au stade Barea Mahamasina et est organisé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, se présente comme une vitrine essentielle pour les artisans.

À travers cet événement, des artisans exposants présentent une large gamme de créations, allant des objets décoratifs aux produits alimentaires, contribuant ainsi à la dynamisation de la consommation locale. Plus de 30 exposants participent à cette manifestation, offrant aux visiteurs l'opportunité de découvrir des produits authentiques et de soutenir les acteurs locaux.

Les artisans exposants bénéficient d'une visibilité importante lors de ce salon, ce qui leur permet de toucher un public plus large et d'augmenter leurs opportunités commerciales. Selon Vero, une exposante, « Ce n'est qu'à travers ce genre d'occasion qu'ils peuvent nouer des liens avec des partenaires potentiels, attirer l'attention des investisseurs et élargir leurs horizons de vente, ce qui reste encore déplorable pour ce secteur car on manque de visibilité.».

Le secrétaire général du ministère a souligné l'engagement de l'institution à soutenir ces artisans par des initiatives telles que la distribution de cartes professionnelles, permettant de structurer le secteur.

Par ailleurs, des formations en gestion d'entreprise et en entrepreneuriat ont été proposées à plus de deux cent soixante artisans, leur permettant de mieux gérer leurs affaires et d'envisager l'exportation de leurs produits, un atout majeur pour les exposants dans un processus de modernisation.