Madagascar: Tourisme à Mahajanga - Le Ponant ouvre la saison des croisières

La saison des croisières dans la cité des Fleurs est ouverte depuis mardi. Le grand paquebot de luxe « Dumont D'Urville » de la compagnie de croisière Le Ponant, a fait une escale au large de Mahajanga pendant quelques heures.

Un nouvel élan pour le secteur touristique dans la région Boeny et pour les opérateurs touristiques au sein de l'Office régional du tourisme (ORTB) avec le passage du grand paquebot de luxe «Dumont D'Urville» de la compagnie de croisière Le Ponant, mardi.

« Il fait partie d'une nouvelle génération de navires, dotés d'équipements innovants et respectueux de l'environnement, de salons largement ouverts sur l'extérieur, d'une piscine extérieure et d'un Blue Eye, soit un salon sous-marin. Le tout, pour une expérience de croisière hors du commun. Il est désormais possible de partir à l'aventure dans les endroits les plus reculés de la planète, à bord d'un navire aux prestations luxueuses », explique le commandant du bateau.

Plus de cent quarante croisiéristes de différentes nationalités ont pu visiter la ville de Mahajanga, durant toute une journée. Durant l'escale, ils ont pu fréquenter plusieurs sites, dont le Cirque rouge au Grand pavois et le lac sacré de Mangatsa, dans le district de Mahajanga II.

« La destination Boeny a marqué sa grande place dans la promotion du tourisme de croisière. Depuis quelques années, elle fait partie des cinq meilleures destinations des bateaux de croisière à Madagascar. La visite du Cirque Rouge, le lac Sacré et le tour de ville ont été choisis par les touristes de cette croisière de luxe, durant leur escale à Mahajanga.

Cela contribue au développement du secteur du tourisme, à travers l'implication des acteurs dans la chaîne de valeur touristique de la région, tels que les guides touristiques, les tours opérateurs ainsi que les loueurs de voitures et les gestionnaires de sites », met en évidence le directeur exécutif de l'ORT de Boeny.

Madagascar Air Tour, Transport Première Classe et Lemuria Tour ont contribué avec les maillons du tourisme de la région, à l'accueil de ces touristes étrangers.

Eductour

En revanche, l'ORTB a eu le privilège de rencontrer des leaders de l'eductour et des tour-opérateurs basés en Inde, l'agence émettrice Vay2go, ainsi que le tour-opérateur Loisir Ivoire, basé en Côte d'Ivoire, la semaine passée.

La rencontre était axée sur la promotion de la destination Boeny et entrait dans le cadre du programme Eductour destiné aux tour-opérateurs de plusieurs pays, en partenariat avec l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), l'ORTB et la direction régionale du Tourisme et de l'Artisanat de Boeny.

Des visites des principaux sites touristiques de la région ont été organisées en collaboration avec le tour-opérateur local Coco Lodge. Tandis que le vice-président de Vay2go a rencontré les acteurs touristiques locaux, au cours d'une rencontre B to B tenue à l'hôtel Baobab Tree. Le manager de T.O Loisir Ivoire a, pour sa part, rencontré les opérateurs touristiques de la région Boeny dans la grande salle de l'hôtel Baobab Tree.