Madagascar: Concert - Anisha Jo impatiente de rencontrer son public

Après avoir conquis les écrans de Star Academy, Anisha Jo s'apprête à enflammer la scène du CCI Ivato ce dimanche 15 décembre, pour une première rencontre avec un public qu'elle attend avec impatience et émotion.

Après avoir captivé les téléspectateurs de Star Academy en 2022, Anisha Jo s'apprête à vivre un moment magique ce dimanche 15 décembre au CCI Ivato, pour son tout premier concert à Madagascar. Un événement que la chanteuse attend avec impatience et où l'émotion sera au rendez-vous. « Je suis stressée, mais j'ai très hâte de retrouver ceux qui m'ont soutenue tout au long de mon aventure à Star Academy », confie-t-elle lors d'une rencontre avec la presse hier.

Pour cet après-midi inoubliable, Anisha Jo sera entourée d'une équipe de musiciens malgaches, ses musiciens en France ne pouvant être présents. Aux instruments à vent, Miantsa et Kaloina ; à la guitare, Fetra, Josia et Manitra ; Miora à la batterie, ainsi que Njaka et Fy Ny Aina Rajaofetra au piano. Les choristes Julie, Priscilla, Andy et Tefy complètent l'ingrédient qui promet de faire vibrer le public. « Ce sont des musiciens qui ont des liens avec mes musiciens en France. Leur professionnalisme est exactement ce que je recherchais. Ils savent parfaitement transmettre l'émotion que je veux partager », souligne Anisha.

Une bonne connexion

Quatre répétitions à huis clos ont suffi à créer une véritable alchimie entre l'artiste et ses nouveaux compagnons de scène à Madagascar. « On est devenus proches, le feeling passe vraiment bien », confie Anisha, qui plaisante sur leurs petites « langues secrètes », des mots de passe comme « Pizzal » ou « Mageal » pour renforcer leur complicité. Un esprit d'équipe et de camaraderie qui promet de faire de ce concert un moment exceptionnel.

Ce dimanche, Anisha interprétera plus de vingt-quatre morceaux, dont les treize titres de son album Lumière, mais aussi quelques chansons marquantes de son aventure à Star Academy. « Chaque titre a une histoire pour moi », avoue-t-elle. La chanteuse, qui ne se contentera pas de chanter, prendra également sa guitare sur scène et compte inviter des artistes surprises, pour un concert unique.

Les musiciens, eux, se réjouissent de cette collaboration. « Anisha est vraiment cool, il n'y a pas de difficulté à collaborer avec elle. Bien que nos méthodologies soient différentes, on a énormément appris. Elle est toujours à fond et nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes », témoigne Miantsa Randriamihajasoa, l'un des musiciens. L'énergie qu'elle dégage promet de rendre ce concert mémorable.

Pour Anisha, c'est un rêve qui se réalise. Organisé en collaboration avec Ivenco, cet événement est une étape importante dans sa carrière. Avant de repartir en France, elle explore déjà de nouvelles collaborations avec d'autres artistes qui sont en cours de discussion.