Madagascar: Rugby à XV / Top 12 - TAM et 3FB se disputent la sixième place

Les matchs de phase de poule au championnat de Madagascar de rugby à XV, première division masculine, appelé aussi TOP 12, se poursuivent. La onzième et dernière journée débute ce dimanche, au stade Makis d'Andohatapenaka. La confrontation entre TAM d'Anosibe et Mang'Art de Manjakaray est la plus attendue avec son importance capitale, la qualification pour les matchs de barrage des demi-finales, surtout pour le club d'Anosibe.

Totalisant vingt-neuf points et occupant la sixième place qualificative pour les matchs de barrage des demi-finales, avant celui de dimanche, le club de TAM d'Anosibe est le mieux placé pour la victoire sur le papier. En cas de victoire contre Mang'Art, ce dimanche, il totalisera au moins trente-trois points et, si le club obtient un bonus, il en totalisera trente-quatre.

De son côté, le club 3FB du ministère de la Santé occupe la septième place provisoire avec ses vingt-huit points au compteur. Pour espérer atteindre les matchs de barrage des demi-finales, ses joueurs devront vaincre les rugbymen de FT de Manjakaray (FTM), le 22 décembre, même si c'est une mission impossible sur le papier.

Attaque à outrance

Les deux clubs ne s'affrontent pas souvent. En 2015, durant la finale de la Coupe du Président, 3FB a surclassé FTM sur le score de 27-19. Après cette dernière défaite, ce dernier club est devenu une montagne infranchissable pour 3FB, qui a gagné à chaque confrontation entre les deux équipes.

À propos du match de dimanche entre TAM et Mang'Art, la pression est du côté des joueurs d'Anosibe, et ils doivent remporter cette rencontre qui comporte un enjeu capital. En cas de victoire, la lutte à distance avec 3FB n'a plus son importance, quelle que soit l'issue de la rencontre entre 3FB et FTM le 22 décembre.

Hary Nirina Jacquot alias Maître Coco, coach de TAM d'Anosibe, l'objectif est simple : « Nous allons tout faire pour remporter la victoire. Nous misons sur le gabarit de nos joueurs et nous attaquerons à outrance, car avec notre place de sixième rang du classement provisoire, la place pour les matchs de barrage des demi-finales est déjà en poche, et il faut la confirmer dimanche », révèle-t-il.

Quant à Mbolatiana Rakotomamy, dit Maître Tôro, entraîneur de Mang'Art, il reconnait que son club « n'arrive plus à atteindre le top 6 qualificatif pour les matchs de barrage des demi-finales. Pour sortir la tête haute, nous tâcherons de chercher la victoire ce dimanche afin d'améliorer notre classement, qui est de dixième actuellement ».

Calendrier de dimanche

11 heures : US Ankadifotsy vs Uscar13 h : UAS Cheminot vs FTBA15 h : TAM vs Mang'Art