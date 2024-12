Afrique: Zone économique - Madagascar à fond sur la Zlecaf

Madagascar s'engage pour un commerce durable et une intégration des initiatives vertes dans la Zlecaf. Ce, après la ratification par le Parlement des textes dans le giron d'échanges commerciaux.

Se préparer dans les meilleures conditions. Dans le cadre de son engagement envers un commerce plus durable et sensible au changement climatique, Madagascar a lancé un projet ambitieux visant à intégrer des initiatives vertes dans les stratégies nationales de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Ce projet s'inscrit dans la préparation de la troisième version de la Contribution déterminée au niveau national (CDN), qui mettra l'accent sur les enjeux commerciaux et le commerce vert comme moyens de lutte contre les effets du changement climatique.

Pour assurer le développement durable en Afrique dans le cadre de la Zlecaf, l'approche de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) repose sur une analyse économique détaillée, utilisant des modèles d'équilibre général et qui intègre des aspects commerciaux et climatiques. L'organisation mise également sur des consultations avec les parties prenantes.

L'objectif est d'identifier des produits et services clés ainsi que des politiques telles que la tarification du carbone et les marchés du carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le tout, en favorisant le commerce intra-africain. La coordination continentale est présentée comme essentielle pour atteindre des résultats économiques et environnementaux optimaux, en conciliant ambitions climatiques et croissance économique.

Le processus a débuté par une analyse des stratégies existantes, notamment celles de la Zlecaf et de la Stratégie Nationale d'Exportation. Une consultation avec des experts nationaux est en cours et culminera avec un atelier de deux jours, les 12 et 13 décembre, pour définir les produits stratégiques prioritaires, identifier les chaînes de valeur à promouvoir, et convenir des mesures commerciales à mettre en avant pour maximiser l'impact de cette démarche.

Rôle clé

Face aux crises environnementales actuelles, telles que le changement climatique et la perte de biodiversité, il est essentiel d'adopter une approche intégrée pour stimuler un commerce durable. La Trade Environment, Climate Change, and Sustainable Development Branch (TEDB) de la Cnuced joue un rôle clé en soutenant les pays en développement par le biais de recherches et d'une coopération technique. Dans le cadre de son projet phare TKBE (Projet conjoint pour l'inclusion d'initiatives vertes dans les stratégies nationales de mise en oeuvre de la Zlecaf), TEDB accompagne Madagascar ainsi que neuf autres pays africains dans l'élaboration de stratégies nationales pour intégrer des chaînes de valeurs régionales vertes.

La Zlecaf représente une opportunité unique pour l'Afrique d'améliorer ses chaînes de valeur régionale, diversifier son commerce et renforcer sa résilience face aux chocs économiques mondiaux. En consolidant les synergies entre les économies africaines, cette initiative devient un moteur essentiel pour le développement social et économique du continent.

L'alignement des objectifs climatiques avec ceux de la Zlecaf est désormais impératif. La coordination des politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre permettra d'optimiser à la fois les impacts climatiques et économiques. En intégrant les CDN dans les stratégies de croissance verte, Madagascar aspire à faire de la Zlecaf un vecteur majeur du développement durable. La région de l'océan Indien doit également accélérer l'intégration des recommandations pour une mise en oeuvre efficace de la Zlecaf. En plaçant le commerce au coeur des CDN, ce projet vise à renforcer les politiques et pratiques sectorielles, tout en assurant une meilleure cohérence entre ambition climatique et développement économique.

Les engagements de Madagascar dans le cadre de l'Accord de Paris nécessitent une réponse structurée face aux défis liés à la gestion des données et à la coordination intersectorielle. Des politiques solides sont cruciales pour guider chaque secteur vers l'atteinte des objectifs climatiques du pays, tout en respectant les conventions internationales.

En mettant en avant les chaînes de valeur qui contribuent à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique, Madagascar se positionne comme un réservoir de biodiversité tout en renforçant son image économique. Ce projet vise non seulement à promouvoir des solutions durables mais également à réduire ou éliminer les produits nuisibles au climat, protégeant ainsi les espèces marines et terrestres précieuses.