Madagascar: Vigilance forte houle - Alerte rouge entre le cap Angotsy et Bobaomby

Prudence sur le littoral nord et nord-ouest du pays. Avec la présence du cyclone Chido, la mer est déchaînée dans les régions concernées par la catastrophe. La houle va déferler sur les côtes, annonce la direction générale de la météorologie dans son bulletin d'avis de vigilance forte houle. Des vagues de 3,5 m sont attendues entre le cap Angotsy et Vohémar.

Elles pourraient atteindre les 4,5 m entre ce district et le cap Bobaomby. Les plus hautes et fortes vagues pourraient survenir entre le cap Bobaomby et Mahajanga. L'avis d'alerte rouge est décrété entre le cap Bobaomby et le cap Angotsy, et entre le cap Angotsy et Mahajanga. L'alerte jaune est lancée pour les zones comprises entre Mahajanga et le cap Vilanandro.