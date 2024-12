Madagascar: Anisha Jo Music - Rendez-vous demain au CCI Ivato

Anisha Jo Music, la gagnante de Star Academy 2022 accomplira un de ses plus grands souhaits demain : se produire en concert à Madagascar. Ce rêve, elle le réalise enfin grâce à Ivenco, et Moozik qui orchestreront sa toute première représentation dans son pays d'origine.

Anisha sera accompagnée de musiciens chevronnés de Madagascar pour les 24 chansons qu'elle interprétera au CCI Ivato demain après-midi.

Parmi eux, il y aura Fetra kely à la guitare, les flûtistes Miantsa et Kaloina, avec Manitra Rabarisoa et Miora à la batterie, Josoa à la basse, Njaka et Fy Rajaofetra au piano, sans oublier les Quatuor Squad et ses autres choristes.

Ce concert en terre malgache entre encore dans le cadre de la promotion de son album « Lumière ».

Par ailleurs, elle a expressément composé une chanson pour Madagascar. Intitulée «Tiako ianao », cette chanson est tout juste sortie cette semaine et sera interprétée devant un public pour la première fois demain.

Le message qu'elle veut transmettre à travers cette chanson est clair, comme le titre l'indique si bien et elle souligne encore que ce rendez-vous au CCI demain n'est pas uniquement un simple concert pour elle, mais vraiment une preuve d'amour et d'espoir.

Elle promet en tout cas de bons moments et ne cache pas sa hâte de retrouver et de chanter pour tout le peuple qui l'a soutenue durant la compétition qui lui a donné de la notoriété. Les billets pour le concert sont encore disponibles sur ticketplace.io et les points de vente Mass'in. Le concert débutera à 15 heures.