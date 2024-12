Madagascar: La Fabrique des pépites - Soutien aux fabriques d'entreprises à Moramanga

Portée par l'ONG Saint-Gabriel de Moramanga, la Fabrique accompagne des jeunes entrepreneurs depuis 2023. Et ça marche !

Mère, soeurs et belles-soeurs sont assises à même le sol en béton de la maison rouge de Christine Rasolonjatovo, à Tanambao, un quartier rural de Moramanga. Dans leurs mains, des cyprus, des espèces de joncs achetés à des agriculteurs du coin. Les femmes confectionnent des paniers, des vases, des sacs, des dessous de plats... revendus sur le marché de la ville et même exportés en Chine, à Maurice et en France !

Comment la gérante de 38 ans, qui ne savait ni lire ni écrire il y a quelques mois encore, est-elle parvenue à cet exploit ? La cheffe d'entreprise a été soutenue par La Fabrique, émanation de l'ONG Saint-Gabriel, implantée à Tamatave depuis 2016 et à Moramanga en 2023. « On propose un accompagnement personnalisé aux entrepreneurs qui se lancent. On exploite l'ensemble de leurs talents, on leur offre des formations gratuites et des conseils au quotidien », détaille Manda Zaraniaina Rabemanantsoa, 33 ans, qui travaille au sein de cette structure depuis deux ans.

Christine Rasolonjatovo a pu créer une société, « Natoraly Mamiratra », et apprendre les rudiments de la gestion. Quant à son coeur de métier, pas besoin de soutien : « Mes parents m'ont transmis ce savoir-faire. Ce que je préfère dans ce métier, c'est le contact avec la matière et surtout, voir le résultat de mes créations ».

Cette passion, Simon Fanomezantsoa Raholiariniaina, la partage aussi. Cet agriculteur de 33 ans s'est lancé en 2020 dans l'élevage de lapins géants à Mangarivotra: jusqu'à 10 kilos pièce ! « Je suis fan des animaux, j'adore les lapins, et puis ici, il y a peu d'investissement dans ce secteur, donc il y a un véritable enjeu ». Grâce à La Fabrique, il a créé en juin 2023 sa société « Mihajafarm », qu'il gère au quotidien avec sa femme et un employé.

Dans quatre grandes cages en bois qu'il a lui-même construites, s'ébattent trente boules de poils. Les lapins géants sont croisés avec des espèces plus petites, destinées à la consommation. « Au début, je ne vendais que des lapins, raconte le jeune cuniculteur. La Fabrique m'a conseillé de développer une gamme de soins, d'équipements et de conseils auprès des acquéreurs ».

Son activité s'est développée et a même été récompensée du prix « pépite » par l'association. Simon va bientôt déménager pour transformer sa maison en boutique de vente et agrandir son exploitation agricole. Depuis le soutien de La Fabrique, il a participé à plusieurs foires, tout comme Christine, ce qui leur a ouvert de nouveaux débouchés.

La Fabrique accompagne aujourd'hui 11 créateurs d'entreprise à Moramanga et une cinquantaine à Tamatave, grâce notamment au mécénat d'Ambatovy, l'usine voisine de nickel.

Taniya Hamouza et Urvashi Véléchy

(Cet article a été rédigé par des étudiants en journalisme de l'université de La Réunion, grâce à un financement de la Direction des relations internationales et de la Faculté des lettres et sciences humaines.)