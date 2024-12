Madagascar: Guide du week-end

Rock'andro au No comment bar

Le groupe Rock'andro va chauffer la scène du No comment bar, Isoraka ce soir à partir de 20h30 avec son nouveau chanteur. Un quatuor composé de trois garçons et d'une fille, Francia, la bassiste qui monte en puissance actuellement sur la scène malgache, tananarivienne en l'occurrence. C'est déjà annoncé, il va y avoir des interprétations à la sauce Rock'andro et des compositions de son cru pour les amateurs et amatrices du genre.

Jour J pour Goulam et compagnie

« Lamako mifety » pour une sorte de grand bal des jeunes, vu l'horaire, à partir de 14h30, trois artistes vont se relayer au Palais des Sports Mahamasina ce jour. Il s'agit de Goulam - artiste de l'Océan Indien dont le succès gagne l'Afrique - de Ceasar et de Ckicky. Ces deux derniers sont des artistes malgaches, des pointures de la variété en ce moment. De quoi faire passer un bon moment aux ados en ce mois festif.

Musique ensoleillée avec Lio Hill

« Masôva vibe » est l'intitulé du spectacle offert par Lion Hill au Kudeta Carlton Anosy ce jour à 19h30. Le chanteur commence apparemment à s'habituer à cette scène de la capitale. Il possède également une solide fanbase chez les Tananariviens et Tananariviennes. Et ces titres « Lamban'akoho », « Donia », « Tia vola loatra » ne vont pas lui faire mentir sur la notoriété de cet artiste fils de Tamatave, la capitale actuelle de la musique urbaine.

Le duo de papys au Cc Esca

Dama et Erick Manana, cela fait un bon moment que ces deux compères se partagent l'affiche en duo, même topo pour aujourd'hui au Cc Esca Antanimena à partir de 15h. Les connaisseurs et connaisseuses savent que le combo écume les scènes avec pour seuls instruments leurs guitares, d'ici et d'ailleurs depuis des lustres. Une mini version de l'assemblage de Lôlô sy ny tariny et de Mahaleo.

Le spot de ce samedi avec Solomiral

Le plateau musical vaut le détour, Solomiral à l'Ifm Analakely un samedi à 15h, une belle heure pour les mélomanes. Cet après-midi, le rendez-vous est donné. Il faut caler l'agenda du week-end pour une évasion musicale. L'un des groupes les plus respectés par le milieu du jazz et variété du pays monte sur scène. Les Hajazz, Mendrika, Ray Fanaiky, Ny Ony, Tahinavibe, Rivokely, Andry kely et Fety vont sûrement donner un récital.

Green dans son jardin d'Itaosy

Le rockband Green investira le Guest House Itaosy dimanche à partir de 15h. De quoi terminer en bonne et due forme le week-end, tout en s'orientant petit à petit vers les festivités de fin d'année. Green c'est le groupe qui remplira toujours les salles, leur statut de pionnier et de référence historique du rock/métal malgache en est sans doute la raison et surtout des titres comme « Nilaozany » et d'autres.