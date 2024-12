Madagascar: Transformation de l'agriculture - 50 000 emplois à créer à travers le programme PROGRES

Un nouveau programme intitulé PROGRES ou Programme de renforcement de l'entrepreneuriat durable et de soutien à l'insertion économique des jeunes ruraux, est mis en oeuvre sur une période de 8 ans dans les 12 régions de Madagascar.

Ce programme sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, est financé à hauteur de 120 millions USD dont 83,5 millions USD proviennent du FIDA (Fonds international de développement agricole).

« L'objectif consiste à transformer durablement les conditions de vie des jeunes ruraux malgaches. Au moins, 50 000 emplois seront ainsi créés et 75 000 jeunes seront formés pour monter leurs propres entreprises rurales », a annoncé Sesy Soja, le Coordonnateur national du PROGRES lors du lancement officiel de ce programme tout récemment.

« La création d'opportunités entrepreneuriales sera soutenue par le développement des filières porteuses sur les marchés et accessibles aux petits exploitants pour ne citer que le riz, le maïs, le manioc, le miel, l'arachide, l'oignon, le haricot, le pois du cap, les petits ruminants et bien d'autres filières vivrières », a-t-il ajouté. Le programme se focalisera également dans les filières améliorant la situation nutritionnelle telles que l'aviculture, le maraîchage, les légumineuses et la pisciculture.

130 000 ménages bénéficiaires

De son côté, Joseph Rostand Olinga Biwole, représentant et directeur pays du FIDA à Madagascar, aux Comores, à Maurice et aux Seychelles, a réaffirmé l'engagement du Fonds à soutenir les jeunes, souvent marginalisés dans les dynamiques économiques rurales. Et lui de préciser que le FIDA investit pour les populations rurales, en particulier les jeunes ruraux qui font face aux défis de pauvreté et de manque de possibilités d'emploi ainsi que d'accès à la terre et aux services.

« Ce programme vise ainsi à leur permettre l'accès à un emploi productif et décent par le biais de l'entrepreneuriat durable », a-t-il enchaîné. Toujours dans le cadre de sa mise en oeuvre, 130 000 ménages ruraux comptant en tout 650 000 personnes dont 40% sont des femmes et le reste est constitué de jeunes, seront ciblés. Parmi lesquels, 115 000 ménages bénéficieront d'une amélioration de la sécurité alimentaire.

Dans la même foulée, 1 842 Ha de terres seront aménagées à travers les infrastructures hydrauliques tandis que 10 000 jeunes et femmes auront un accès sécurisé à la terre. En outre, 40 km de routes seront construits ou réhabilités sans oublier les 68 infrastructures dédiées à la transformation et au stockage des produits agricoles qui seront mises en place ou rénovées.

En tout, « l'État et le FIDA joignent leurs efforts pour booster la création d'opportunités entrepreneuriales en faveur des jeunes ruraux tout en développant les chaînes de valeurs résilientes au changement climatique », a conclu le ministre de tutelle, François Sergio Hajarison.