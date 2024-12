Tunisie: Bientôt l'octroi de prêts sans intérêt pour les personnes porteuses d'handicap

Le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a souligné ce vendredi que la Tunisie s'engage, dans le cadre de sa responsabilité sociale envers les personnes en situation de handicap, à augmenter leur employabilité et à les intégrer dans les secteurs public et privé.

S'exprimant lors d'une manifestation organisée à Tunis sous le thème » journée pour l'inclusion et l'excellence : vers une société inclusive et des entreprises pour tous », le ministre a mis l'accent sur l'importance de garantir les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'emploi, afin d'assurer leur participation active et leur inclusion totale dans la société.

Il a, à cette occasion, passé en revue les principales stratégies et politiques nationales adoptées en faveur des personnes en situation de handicap, en particulier l'application du quota de 2 % pour leur recrutement et ce, conformément à la loi rappelant dans, ce contexte, l'ouverture d'un concours externe pour recruter des personnes en situation de handicap dans le secteur public.

Il a aussi évoqué la mise en place de programmes d'inclusion économique et sociale visant à créer des sources de revenus pour cette catégorie sociale signalant l'existence de mécanismes de suivi et de contrôle de leur emploi dans les institutions publiques et privées.

Par ailleurs, il a annoncé la création d'une ligne de financement d'un montant de 5 millions de dinars, issue des ressources du Fonds national pour l'emploi, en faveur des personnes en situation de handicap. Ce financement consiste en l'octroi de prêts sans intérêts, plafonnés à 10.000 dinars pour chacun, pour financer des activités dans tous les secteurs économiques, conformément à la loi de finances de 2025. Le ministre a également évoqué la révision du régime fiscal applicable aux véhicules spécialement adaptés pour ces personnes.

Organisée par le Centre international pour la promotion des personnes en situation de handicap en collaboration avec la société Handisuccess International, cette manifestation a été une occasion pour discuter des problèmes confrontés par les personnes en situation de handicap notamment en ce qui concerne leur accès à l'emploi et pour proposer des solutions pouvant améliorer leurs situations.