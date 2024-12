Afrique: POTY 2024 - Andry Rajoelina élu Leader politique africain de l'année

Le chef de l'État sera certainement invité à la 14ème cérémonie de remise des prix des personnalités de l'année 2024 qui aura lieu à Casablanca au Maroc les 27 - 28 février 2025.

Andry Rajoelina remporte haut la main le trophée du Leader politique africain de l'année dans le cadre du Prix leadership magazine persons of the year (POTY 2024). En obtenant un score de 65,69%, il devance le président des Seychelles Wavel Ramkalawan (20,48%) et le président de la République Démocratique du Congo Félix Tshisekedi (13,83%).

Les résultats du vote sont affichés depuis hier sur le site du Magazine ALM (African Leadership Magazine) basé à Londres. Le locataire d'Iavoloha a donc été récompensé à la suite du vote du grand public qui s'est clôturé le 12 décembre à minuit. Parmi les lauréats figurent aussi le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye qui va recevoir le trophée Africain de l'année, ou encore le président de l'Angola Manuel Gonçalves Lourenço élu Leader de l'année en matière de paix et sécurité en Afrique.

À souligner que ce Leadership persons of the year va récompenser 13 personnalités africaines choisies au niveau de 13 catégories, à savoir les Prix Africain de l'année, Femme leader africaine de l'année, Leader politique africain de l'année, Éducateur africain de l'année, Leader de l'année en matière de paix et de sécurité en Afrique, Industriel africain de l'année, Philanthrope africain de l'année, Jeune leader africain de l'année, Leader du secteur public africain de l'année, Champion africain de la santé publique de l'année, Leader africain de l'année en matière de développement agricole, Ministre du gouvernement africain de l'année, et la catégorie Législateur africain de l'année.

Palmarès

Le président Andry Rajoelina devrait donc être invité à la 14ème cérémonie de remise des prix des personnalités de l'année 2024 qui aura lieu à Casablanca au Maroc les 27 - 28 février 2025. Un événement phare organisé depuis 12 années au niveau du Continent africain.

Le grand rendez-vous regroupant entre autres des grands décideurs politiques et des dirigeants du secteur privé, des leaders de la Société civile, et des leaders d'opinions. Cet énième trophée sera comptabilisé dans les palmarès du président Rajoelina qui a déjà été lauréat du Super Prix Grand Bâtisseur -

Trophée Babacar Ndiaye en 2023 grâce aux nombreuses réalisations enregistrées lors de son premier mandat en termes de construction d'infrastructures. Certainement, les projets : téléphérique, l'autoroute Tana - Tamatave et le Village Iarivo qui sont en cours de mise en oeuvre, ont joué dans l'obtention de ce Prix ALM Persons of the year (POTY 2024).