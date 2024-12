Maroc: Une délégation économique malawienne prospecte les opportunités d'investissement à Laâyoune-Sakia El Hamra

Laâyoune — Une importante délégation économique du Malawi s'est rendue, vendredi à Laâyoune, pour explorer les opportunités d'affaires dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines.

Cette visite intervient dans le cadre de la semaine de promotion économique du Malawi au Maroc (du 09 au 13 décembre), qui a pour objectif de promouvoir le potentiel économique de ce pays au Royaume dans divers secteurs d'activité et de favoriser le développement des partenariats d'affaires gagnant-gagnant entre opérateurs marocains et malawites.

Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des actions menées par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger pour accompagner la diplomatie économique du Royaume à l'échelle continentale, à travers l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et ses partenaires.

A cette occasion, les membres de la délégation ont suivi, au siège du Conseil régional, une présentation sur le programme de développement régional couvrant les différents projets de développement inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Ils ont également suivi un exposé présenté par un responsable au Centre régional d'investissement, dans lequel il a passé en revue les indicateurs macro-économique de la région, les principaux avantages concurrentiels, ainsi que les différents secteurs porteurs de la région.

Plutôt dans la journée, les membres de la délégation ont tenu une rencontre avec le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, au cours de laquelle l'accent a été mis sur l'essor de développement que connait la région dans différents domaines.

En outre, la délégation a effectué des visites de terrain à plusieurs projets, où elle a constaté de visu les efforts consentis pour assurer un développement global et intégré de la région.

Elle a, dans ce sens, visité la Faculté de médecine et de pharmacie, la Cité des Métiers et des Compétences (CMC), et l'Institut africain de Recherche en Agriculture durable (ASARI) à Foum El Oued, relevant de l'Université Mohammed VI Polytechnique.

Dans une déclaration à la presse, le Conseiller Principal du Président de la République du Malawi pour l'Investissement et les Affaires, Benjamin Casey Wandawanda a souligné que cette visite a été l'occasion de prendre connaissance des potentialités du Royaume dans différents secteurs, notamment les énergies renouvelables, les industries, l'agriculture, et l'exploitation minière.

M. Casey Wandawanda a également noté que cette visite a pour objectif d'activer la commission de coopération bilatérale, en vue de renforcer la coopération entre les deux pays dans différents domaines.

Présidée par M. Casey Wandawanda, la délégation économique malawite est composée du Directeur Général de la Société Malawienne d'Investissement Agricole et Industriel, M. Thomson Nelson Kumwenda, de la Responsable Principale du Centre d'Investissement et de Commerce du Malawi, Mme Patricia Orleen Kaupa et de plusieurs hauts responsables du secteur public et privé du Malawi.